В России совершено более 40 поджогов по указанию мошенников с Украины

В России зафиксировано свыше 40 поджогов и взрывов по указанию мошенников с Украины

Tекст: Денис Тельманов

В России за последние 10 дней было зарегистрировано более сорока случаев поджогов и взрывов по указанию мошенников, действующих с Украины, сообщает ТАСС. Граждане, ставшие жертвами этих мошенников, поддавались на психологические манипуляции, в результате чего совершали дестабилизирующие действия в общественных местах.



Поджоги и взрывы были зафиксированы в различных регионах России, включая Москву и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске и Ставропольском крае. Мошенники убеждали своих жертв, что те сотрудничают с правоохранительными органами, несмотря на это, их действия приводили к возбуждению уголовных дел.

Среди жертв мошенников много пенсионеров и студентов, которые пытались вернуть похищенные деньги. Большинство из них не успевали или не пытались скрыться с места преступления, думая, что действуют в рамках закона. Представители правоохранительных органов предупреждают, что всем задержанным грозит уголовная ответственность и реальные сроки лишения свободы.

Ранее МВД России сообщало о более чем 20 пострадавших от мошенников, которые заставляли их совершать поджоги и взрывы в общественных местах. В преддверии праздников злоумышленники активизировались, преследуя не только финансовые цели. Адвокат Сталина Гуревич отметила, что участие в таких преступлениях по указанию мошенников не освобождает от уголовной ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в общественных местах по заданию телефонных мошенников. В Петербурге возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля. В результате оперативных мероприятий в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц.