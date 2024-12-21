Полиция задержала подозреваемую в поджоге банкомата в Петербурге

Полицейские задержали 68-летнюю женщину за поджог банкомата в отделении «Сбера»

Tекст: Денис Тельманов

Согласно информации, предоставленной ТАСС, полиция Петербурга задержала женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» на Среднеохтинском проспекте. Задержание произошло в результате оперативных мероприятий в квартире на Большеохтинском проспекте.



Предполагаемая виновница, 68-летняя пенсионерка, по предварительным данным, совершила преступление по указанию неизвестных злоумышленников. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Сотрудники полиции продолжают проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и поиск возможных соучастников преступления. Целью является выяснение мотивов и идентификация лиц, склонявших женщину к данному деянию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в отделении «Сбера» на Среднеохтинском проспекте в Петербурге произошел взрыв, пострадавших нет, а обстоятельства инцидента выясняются.

В Петербурге также возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок, задержанных за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина по указанию неизвестных злоумышленников.

В подмосковном Королеве мужчина поджег пиротехническое изделие в торговом центре а затем попытался взорвать петарду в полиции.

