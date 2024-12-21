Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.21 комментарий
Взрыв произошел в отделении «Сбера» в Петербурге
В отделении «Сбера» в Петербурге произошел взрыв, пострадавших нет
В отделении «Сбера» на Среднеохтинском проспекте в Петербурге произошел взрыв, пострадавших нет, а обстоятельства инцидента выясняются, сообщил глава администрации Красногвардейского района города Андрей Хорт.
Взрыв произошел в отделении «Сбера» на Среднеохтинском проспекте в Петербурге. Хорт сообщил, что пострадавших нет, а оперативные службы уже работают на месте. передает ТАСС.
По информации пресс-службы петербургской полиции, происшествие случилось около 17:15 по московскому времени. Сообщение о «хлопке» в помещении финансового учреждения поступило в полицию Красногвардейского района. Правоохранительные органы оперативно прибыли на место инцидента.
Ранее в московском банке на бульваре Яна Райниса произошел взрыв, причины которого выясняются.
В торговом центре на северо-востоке Москвы взорвалась петарда, которую приняли за выстрел.
Мужчина также поджег пиротехническое изделие в торговом центре в подмосковном Королеве, а позже попытался взорвать петарду в полиции.