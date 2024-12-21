Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.13 комментариев
Взрыв петарды в ТЦ Москвы приняли за стрельбу
В торговом центре «Форт» на северо-востоке Москвы произошел инцидент, вызвавший эвакуацию посетителей и сотрудников после взрыва петарды, которую приняли за стрельбу.
В торговом центре на северо-востоке Москвы взорвалась петарда, передает ТАСС.
Инцидент вызвал панику среди посетителей, так как некоторые из них приняли шум от взрыва за стрельбу. Однако, как сообщили в оперативных службах, фактов стрельбы не зафиксировано, и пострадавших в результате ЧП нет.
После взрыва петарды в здании сработала сигнализация, что привело к эвакуации людей из торгового центра. Учитывая, что среди посетителей возникли ложные слухи о стрельбе, ситуация вызвала значительное беспокойство. Оперативные службы подтвердили, что инцидент вызван именно взрывом петарды, а не чем-то более серьезным.
На данный момент ТЦ возобновил работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, жители Сочи сообщили, что услышали от семи до десяти взрывов в районе Лазаревского. Обстоятельства выясняются.