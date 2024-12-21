Взрыв петарды в ТЦ Москвы приняли за стрельбу

Tекст: Евгения Караваева

В торговом центре на северо-востоке Москвы взорвалась петарда, передает ТАСС.

Инцидент вызвал панику среди посетителей, так как некоторые из них приняли шум от взрыва за стрельбу. Однако, как сообщили в оперативных службах, фактов стрельбы не зафиксировано, и пострадавших в результате ЧП нет.

После взрыва петарды в здании сработала сигнализация, что привело к эвакуации людей из торгового центра. Учитывая, что среди посетителей возникли ложные слухи о стрельбе, ситуация вызвала значительное беспокойство. Оперативные службы подтвердили, что инцидент вызван именно взрывом петарды, а не чем-то более серьезным.

На данный момент ТЦ возобновил работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, жители Сочи сообщили, что услышали от семи до десяти взрывов в районе Лазаревского. Обстоятельства выясняются.

