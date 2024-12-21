Жители Сочи сообщили о взрывах в городе

Депутаты Рады массово пропустили заседание после удара по пункту управления СБУ

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Гончаренко, на заседание явилось всего 10% депутатов, передает «Российская газета».

«Из 450 мест в парламенте было занято только 45. Мощно», – с иронией написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

В пятницу очевидцы сообщили, что в Киеве произошли четыре мощных взрыва в центре города, в районе железнодорожного вокзала. По информации Минобороны России, был нанесен групповой удар высокоточным оружием по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч», в ответ на ракетный обстрел предприятия в Ростовской области.

Напомним, предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.