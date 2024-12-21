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Жители Сочи сообщили о взрывах в городе
Жители Сочи сообщили, что услышали от семи до десяти взрывов в районе Лазаревского
В Сочи прогремела серия взрывов, которые, по словам очевидцев, могли быть связаны с работой системы противовоздушной обороны в акватории Черного моря, пишут СМИ.
Жители Сочи сообщили о серии громких взрывов в своем городе, передает Газета.Ru, сслаясь на Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, взрывы могли быть вызваны работой системы противовоздушной обороны. Очевидцы отмечают, что звуки раздавались с раннего утра, начиная с 5.50.
«В районе Лазаревского жители насчитали от семи до десяти взрывов. Они были настолько мощными, что окна в рамах начали дрожать, а сигнализация у машин срабатывала. Местные предполагают, что взрывы связаны с действиями системы ПВО, направленными против беспилотных летательных аппаратов в акватории Черного моря», – отмечает издание.
Официальные власти пока не прокомментировали ситуацию.
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