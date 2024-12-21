Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.21 комментарий
Второй за день взрыв петарды произошел в Подмосковье по указанию мошенников
Мужчина устроил задымление в ТЦ Королева, поддавшись на уговоры мошенников
Мужчина поджег пиротехническое изделие в ТЦ в подмосковном Королеве, а затем попытался взорвать петарду в полиции.
В Московском регионе произошел второй за день инцидент со взрывом петарды, передает ТАСС.
Мужчина поджег пиротехническое изделие в торговом центре в подмосковном Королеве и попытался сделать то же в отделении полиции. Сообщение о задымлении поступило из торгового центра, расположенного на проспекте Космонавтов.
«По предварительной информации, гражданин поджег пиротехническое изделие в помещении, после чего скрылся. Пострадавших нет», – заявили в полицейском главке.
Вскоре мужчина пришел в отделение полиции, где также попытался взорвать петарду, его задержали. Злоумышленником Задержанным оказался местный житель 1961 года рождения. По данным правоохранительных органов, его подговорили на эти действия телефонные мошенники.
Это второй случай за субботу. Ранее женщина взорвала петарду в торговом центре на северо-востоке Москвы, ее также задержали.