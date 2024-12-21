В Петербурге задержали пенсионерок за попытку поджога полицейской машины

Tекст: Мария Иванова

Полиция в Петербурге задержала двух пенсионерок, подозреваемых в попытке поджога полицейского автомобиля на улице Есенина, передает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте.

Инцидент произошел утром 21 декабря на парковке у дома 10 по улице Есенина в Выборгском районе.

Подозреваемыми оказались жительницы Выборгского района, которые, по данным полиции, действовали по указанию злоумышленников, полученным по телефону. Женщин доставили в отделение для разбирательства.

Накануне в Петербурге и Ленобласти зарегистрировали три случая поджогов. В первом случае 20-летний житель Ломоносовского района бросил бутылки с горючей смесью в здание областного военкомата. Во втором – 17-летняя девушка подожгла служебный автомобиль ГАИ. В третьем случае 18-летний юноша пытался уничтожить уличный банкомат. Все злоумышленники были задержаны, установлено, что они также действовали по указаниям неизвестных, связавшихся с ними по телефону и через мессенджеры.

В субботу в отделении «Сбера» на Среднеохтинском проспекте в Петербурге произошел взрыв, обстоятельства инцидента выясняются.

Кроме того мужчина поджег пиротехническое изделие в торговом центре в подмосковном Королеве, а затем попытался взорвать петарду в полиции.