Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.22 комментария
В Петербурге задержали пенсионерок за попытку поджога полицейской машины
В Петербурге возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок, задержанных за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина, по указанию неизвестных злоумышленников.
Полиция в Петербурге задержала двух пенсионерок, подозреваемых в попытке поджога полицейского автомобиля на улице Есенина, передает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте.
Инцидент произошел утром 21 декабря на парковке у дома 10 по улице Есенина в Выборгском районе.
Подозреваемыми оказались жительницы Выборгского района, которые, по данным полиции, действовали по указанию злоумышленников, полученным по телефону. Женщин доставили в отделение для разбирательства.
Накануне в Петербурге и Ленобласти зарегистрировали три случая поджогов. В первом случае 20-летний житель Ломоносовского района бросил бутылки с горючей смесью в здание областного военкомата. Во втором – 17-летняя девушка подожгла служебный автомобиль ГАИ. В третьем случае 18-летний юноша пытался уничтожить уличный банкомат. Все злоумышленники были задержаны, установлено, что они также действовали по указаниям неизвестных, связавшихся с ними по телефону и через мессенджеры.
В субботу в отделении «Сбера» на Среднеохтинском проспекте в Петербурге произошел взрыв, обстоятельства инцидента выясняются.
Кроме того мужчина поджег пиротехническое изделие в торговом центре в подмосковном Королеве, а затем попытался взорвать петарду в полиции.