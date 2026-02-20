Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.2 комментария
В Москве доначислили налоги 64 тыс. неработающих граждан
В столице по итогам проверки теневых доходов выявили 64 тыс. неработающих горожан, легализовавших поступления и пополнивших бюджет более чем на 9 млрд рублей, сообщили в управлении ФНС по городу.
В 2025 году установлено 64 тыс. москвичей, которые «формализовали источники получения денежных средств», указали в ведомстве, пишет «Коммерсантъ».
По словам руководителя управления Марины Третьяковой, в бюджет от легализованного дохода поступило более 9 млрд рублей.
Она уточнила, что НДФЛ стабильно занимает около половины структуры налоговых доходов бюджета Москвы. По итогам 2025 года объем поступлений по этому налогу вырос на 9% в годовом выражении и достиг 2,4 трлн рублей.
По данным управления, в рамках работы по предотвращению теневой занятости 29 тыс. человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом. Также был легализован труд 85 тыс. работников, включая 7 тыс. иностранных граждан, а в бюджет дополнительно доначислено более 2 млрд рублей.
Ранее россиян предупреждали, что ФНС отслеживает переводы на банковские карты россиян в поисках неучтенных доходов.