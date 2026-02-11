Синоптики предупредили москвичей о приближающейся непогоде

Гидрометцентр выпустил предупреждение о непогоде в Москве и области

Tекст: Мария Иванова

Синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье, ожидаемых с утра четверга, передает ТАСС.

В Гидрометцентре уточнили, что динамичную погоду в регионе обеспечат западно-восточный перенос воздушных масс и серия волновых циклонов. Прогнозируется снег, местами сильный, мокрый снег, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях и гололедица на дорогах с 9.00 четверга, 12 февраля, до 10.00 пятницы, 13 февраля.

В связи с ухудшением погодных условий в регионе установлен желтый погодный уровень – это означает потенциально опасные метеоусловия. Власти Москвы настоятельно рекомендуют горожанам использовать общественный транспорт, в особенности метро: «Совет на завтра: выбирайте городской транспорт, в первую очередь метро – поездка будет быстрее, безопаснее и спокойнее», – подчеркнули в департаменте транспорта.

Для автовладельцев власти советуют избегать поездок в часы пик, увеличивать дистанцию между автомобилями в три-четыре раза, не совершать резких маневров и очистить машину от снега перед выездом. Также напоминается, что не стоит отвлекаться на телефон за рулем – для разговоров рекомендуется использовать гарнитуру.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что к вечеру пятницы в Московском регионе впервые в этом году ожидается оттепель.

На среду синоптики предсказали москвичам облачную и морозную среду.

Специалисты отметили, что на масленичной неделе с 16 февраля в Москве ожидается сохранение морозной погоды.