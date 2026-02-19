Москвичей призвали отказаться от машин из-за снегопада

Tекст: Алексей Дегтярёв

Столичный департамент транспорта обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять машины вдоль проезжей части, передает ТАСС.

Это необходимо для оперативной работы городских служб, которые занимаются расчисткой улиц от осадков.

«Сегодня просим проявить понимание и скорректировать свои планы по возможности. Не паркуйте машины вдоль дорог, чтобы городские службы могли оперативно убрать снег», – отметили в ведомстве.

Синоптики прогнозируют продолжение метели до конца дня, поэтому водителям советуют избегать поездок в период вечернего разъезда с 17.00 до 19.00 мск.

Власти также рекомендуют заранее планировать маршруты и закладывать на дорогу больше времени.

В понедельник движение в столице оказалось парализовано из-за сильного снегопада. Синоптики до этого предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье.