Ученые предсказали ускорение роста трещин в ледниках Гренландии

Формирование трещин в ледовом щите Гренландии ускорилось на 25% за пять лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, ученые из США и Британии зафиксировали значительное ускорение в формировании трещин в ледовом щите Гренландии. Исследование, проведенное на основе данных с трех спутников WorldView и зонда GeoEye-1, показало, что объем крупных трещин в ледниках Гренландии увеличился на 25% в период с 2016 по 2021 год.

Исследователи из Даремского университета, включая Тома Чадли, отмечают, что глобальное потепление стало катализатором этого процесса. «Глобальное потепление должно ускорять появление трещин в ледниках, однако у нас не было данных по тому, как именно оно влияет на состояние ледового щита Гренландии», – заявил Чадли. Исследователи впервые получили данные, подтверждающие значительное увеличение размеров и глубины трещин, особенно в «быстрых» ледниках у кромки ледового щита.

Полученные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на 5%-ный общий рост трещин в ледовом покрове, некоторые прибрежные районы, особенно на юго-востоке Гренландии, показывают намного более высокие темпы изменений. В то же время, временное замедление движения ледника Якобсхавн в 2016–2021 годах снижало на 14% объем трещин в этом регионе.

Однако в последние годы скорость движения ледника Якобсхавн возросла, что может вызвать дальнейшее ускорение роста трещин и дестабилизацию ледового щита, потенциально способствующую повышению уровня мирового океана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исчезновение льда в Арктике даст России принципиально новое экономическое и стратегическое преимущество, а катастрофическое таяние льда было зафиксировано в Гренландии 1 августа, когда масса талой воды, ушедшей в океан, составила 12,5 млрд тонн льда.