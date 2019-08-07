В Гренландии зафиксировано аномальное таяние ледников

Катастрофическое таяние льда зафиксировано в Гренландии 1 августа: масса талой воды, ушедшей в океан, составила 12,5 млрд тонн льда.

По подсчетам ученых, за 31 июля и 1 августа 60% поверхности ледового щита Гренландии подтаяли на 1 мм. Рекордные растаявшие 12,5 млрд тонн льда могли бы покрыть штат Флорида слоем воды почти в 13 сантиметров. Такое быстрое таяние ученые видят впервые за всю историю наблюдений начиная с 1950 года, пишет портал Smithsonian.

Главной причиной таяния льдов называют волну горячего воздуха, который обрушился на Европу и стал причиной самого жаркого июля за всю историю наблюдений. Это повлияло и на температуру воздуха в Гренландии – она выросла на 15-30 градусов выше среднего, превратив поверхность ледяного щита из чистого белого одеяла в полосу пепельного цвета.

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Ученые отмечают, что за семь месяцев 2019 года растаяло 248 млрд тонн льда, что приближается к рекорду 2012 года, когда за этот же период растаяло 250 млрд тонн. Тогда таяние охватило 97% площади ледяного покрова.

Напомним, ранее ученые предсказали экстремальную жару на Земле к концу века. Также была названа сумма потерь мировой экономики от изменений климата.

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