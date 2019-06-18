Ученые предсказали экстремальную жару на Земле к концу века

В конце XXI века на большей части территории планеты из-за глобального потепления будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на исследование, опубликованное журналом Nature Climate Change.

Такой прогноз исследователи обнародовали по итогам анализа 22 компьютерных моделей, отражающих климатические изменения, передает ТАСС.

CNN напоминает, что, по оценкам экспертов Национального управления США по проблемам океанов и атмосферы, с 1901 по 1975 год температура на поверхности Земли повысилась на 0,7-0,9 градуса Цельсия, а с 1975 года процесс потепления резко ускорился. Сейчас средняя температура у поверхности Земли выросла на 1,5-1,8 градуса.

На ваш взгляд Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление? Да

Нет



В США прогнозируют, что резкое потепление климата приведет к резкому росту сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, загрязнению воздушной среды и частым случаям астмы.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о четырех самых вероятных причинах гибели человечества.