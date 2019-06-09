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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Четыре самые вероятные причины гибели человечества

Геофизические и геокосмические угрозы представляют большую опасность для жизни на Земле Фото: «2012», Sony Pictures
Угроза уничтожения земной цивилизации продолжает будоражить умы как в России, так и на Западе. Пока ученые разных стран спорят между собой о сценариях конца света, ни одна международная организация и ни одно государство мира так и не начали системно заниматься обеспечением безопасности цивилизации как таковой. Однако у человечества всегда будет минимум один путь к спасению. Подробности...
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Судьбу Молдавии решат две отважные женщины

Майя Санду и Зинаида Гречаный могут удержать Молдавию от кровопролития Фото: Gleb Garanich/Reuters,
Dumitru Doru/EPA/ТАСС
В Молдавии стремительно развивается политический кризис: в республике появилось сразу два президента и два премьер-министра, каждый из которых оспаривает легитимность друг друга. Пока отстраненный от власти Игорь Додон выяснял отношения с олигархом Владимиром Плахотнюком, на авансцену молдавской политики вышли лидер блока ACUM Майя Санду и лидер социалистов Зинаида Гречаная. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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О хороших делах надо рассказывать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Один из самых сложных вопросов для людей, занимающихся благотворительностью: прилично ли «пиарить» свою работу? Например, вот этот текст – чистый пиар. Смотрите, какие мы хорошие! Смотрите и берите с нас пример. Подробности...
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Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...
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«1984» – это не навсегда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...
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      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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            Четыре самые вероятные причины гибели человечества

            Геофизические и геокосмические угрозы представляют большую опасность для жизни на Земле    9 июня 2019, 19:42
            Фото: «2012», Sony Pictures
            Текст: Алексей Нечаев

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            Угроза уничтожения земной цивилизации продолжает будоражить умы как в России, так и на Западе. Пока ученые разных стран спорят между собой о сценариях конца света, ни одна международная организация и ни одно государство мира так и не начали системно заниматься обеспечением безопасности цивилизации как таковой. Однако у человечества всегда будет минимум один путь к спасению.

            Британское агентство Blueclaw составило список потенциальных катастроф, которые могут уничтожить жизнь на Земле. В основу своей работы эксперты заложили компиляцию данных из 50 различных источников. О каких именно катастрофах идет речь?

            Угроза глобального потепления

            По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), к 2055 году глобальная температура может повыситься на два градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальной эпохой. Если планета продолжит нагреваться аналогичными темпами, что и сейчас, то через 2136 лет температура на Земле поднимется на 44 градуса, что считается критическим уровнем для человечества.

            По мнению экспертов, такое повышение температуры приведет к затоплению большей части суши и регулярно повторяющимся цунами.

            Угроза смертельных заболеваний

            Туберкулез, малярию, лихорадки Эбола и Ласса, бубонную и легочную чуму, холеру и другие вирусы ученые также включают в число опаснейших угроз для цивилизации. По данным СМИ, только в 2017 году более 10 млн человек заразились туберкулезом, а умерло от него около двух миллионов человек.

            Причем смертельные заболевания грозят прежде всего той части планеты, где проживает около половины населения Земли – речь идет о Китае, Индии, Индонезии и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также странах Африки.

            Угроза ядерной катастрофы

            Ничто так не пугало людей во второй половине ХХ века, как угроза ядерной войны между США и СССР. Угроза ядерного военного конфликта сохраняется и сейчас, особенно ввиду того, что ядерным вооружением обзаводится все больше стран.

            В настоящее время США занимают первое место по количество проведенных ядерных испытаний – 1030. СССР и Россия провели их чуть меньше – 715, но при этом в распоряжении России есть крупнейшая «Царь-Бомба», взрыв которой может унести жизни примерно 18,3 млн человек. Для уничтожения всей планеты достаточно 4206 взрывов таких бомб, пишет РБК.

            Угроза из космоса

            С точки зрения NASA, столкновение Земли с крупным небесным телом маловероятно, однако американское космические агентство обнаружило крупнейший астероид под названием «Флоренция», диаметр которого составляет около пяти км. По данным ученых, если «Флоренция» столкнется с Землей – это приведет к гибели не менее 1,2 млрд жителей планеты.

            Мнение Хокинга

            Проблемой вариантов гибели цивилизации в разное время занималось множество специалистов, среди которых был знаменитый британский ученый Стивен Хокинг. Удивительным образом его сценарии на 75% совпали со сценариями агентства Blueclaw, но в одном они все-таки разошлись: Хокинг не ждал угрозы из космоса, зато видел опасность в искусственном интеллекте.

            «Развитие полноценного искусственного интеллекта может означать конец человеческой расы», – заявил он в интервью Би-би-си в 2014 году.

            «Он [искусственный интеллект] начнет развиваться самостоятельно и переделывать себя со все возрастающей скоростью. А люди, ограниченные скоростью биологической эволюции, не смогут с ним состязаться и очень скоро будут им заменены», – считал Хокинг.

            Мнение российских ученых

            «Все эти сенсации в СМИ, которые публикуют сценарии конца света, являются результатом того, что у нас ни одна международная организация и ни одно государство в мире на серьезном уровне не озаботилось такой проблемой, как моделирование угроз цивилизации. Но этим вопросом занимаются отдельные ученые, в том числе и я», – заявил газете ВЗГЛЯД член Ассоциации футурологов, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.

            «По моей модели угроз – их количество бессчетное. Оно настолько велико, что предположения о четырех-пяти видах угроз, выдвигаемых британскими учеными, выглядят когнитивно искаженными, когда одна часть угроз игнорируется и внимание акцентируется на другой части угроз», – пояснил футуролог.  

            По его мнению, угрозы, названные британскими экспертами и Хокингом, действительно лежат на поверхности. Причем некоторые из них друг друга дополняют. Например, искусственный интеллект тесно связан с ядерной опасностью и самоуничтожением цивилизации.

            «Потому что все больше решений в области применения ядерного оружия отдано на откуп компьютерным системам и искусственному интеллекту, которые туда внедряются. И если, не дай бог, в этих системах произойдет ошибка – мы можем не успеть это проконтролировать», – считает ученый.

            «Но самое опасное для цивилизации то, что никто всерьез не занимается вопросом ее безопасности. А ведь есть классический подход, который включает в себя три критерия: во-первых – это модель угроз; во-вторых – это модель защиты; в-третьих – это принятия решений, которые в наибольшей степени позволяют парировать угрозы. Ничего этого в отношении цивилизации не делается. Это поражает больше всего», – посетовал Кононов.

            «Что касается неучтенных угроз – это прежде всего геофизические и геокосмические угрозы, которые мы совершенно не контролируем. К первым относятся, например, вулканы и дестабилизация земной коры. Если на Земле начинается вулканическая активность и по всей планете они взрываются – это грозит нам гибелью. И таких угроз множество», – продолжил эксперт.

            А вот к геокосмическим угрозам, по словам Кононова, относятся не только отдельные астероиды, но и масса других угроз. «Здесь вообще непочатый край работы в плане их изучения. Любая дестабилизация облака Оорта, пояса Койпера, взрыв сверхновых планет, блуждающие черные дыры и непредсказуемое поведение темной материи может нас уничтожить в миг», – добавил собеседник.

            «Но большинство из этих угроз парируется с помощью космической экспансии – колонизацией новых пространств для жизни и эвакуационными программами. Мы должны расселяться в космосе, тогда все угрозы мы сможем парировать», – заключил Кононов.


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