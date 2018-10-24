Владимир Путин озвучил послание России миру

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1 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

Владимир Путин выступил перед 700 делегатами Конгресса соотечественниковФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин. Подробности...
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Как президентские гранты реанимируют российские окраины

Якутское село Таймылыр уже не будет забытым уголком, оторванным от «большой земли»Фото: taym-soch.bulun.ru
От Чукотки до Калининграда, от всероссийского проекта помощи юным талантам под патронажем маэстро Башмета – до помощи народным умельцам затерянного села в Горном Алтае. Таков в этом году масштаб распределения президентских грантов для общественников и волонтеров. Теперь, впрочем, к поддержке гражданского общества подтягивают и региональную власть. Это становится важным экзаменом для губернаторов.  Подробности...
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Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

Против резкого наплыва беженцев Трамп не нашел другого способа борьбы, как прямое применение армииФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Президент США приказал направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Архангельский подрывник и люди со светлыми лицами

Екатерина Винокурова , журналист
За всеми вашими «он диссидент», «бедный мальчик» у меня читается ваше тайное желание, чтобы такое же случилось еще раз. Что, нет? Жалко бедных мальчиков? Так тогда и не одобряйте. Приведу даже запрещенный прием. Подробности...
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Знай и люби криминальную историю своей страны

Илья Переседов, блогер
Лента шокирована известием, что в Башкортостане три сотрудника МВД изнасиловали дочь генерала ОМОНа. Мол, ужас-ужас, никогда у нас такого не было. Хочу напомнить про резонансное убийство на станции метро «Ждановская». Подробности...
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Революционный террор возможен и в эпоху айфона

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Человека избивают в милиции, и он думает, что видел ад. Другой человек не может купить дорогие лекарства больному ребенку и тоже думает, что видел ад. Нет. Не видел. Но настоящий ад всегда где-то рядом. Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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          Владимир Путин озвучил послание России миру

          Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытность   1 ноября 2018, 21:00
          Фото: edu.bmstu.ru
          Текст: Петр Акопов

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          Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна.

          Конечно, Всемирный русский народный собор, как и прошедший накануне Всемирный конгресс соотечественников, были сознательно приурочены к кануну Дня народного единства – чтобы гости и делегаты могли отметить и главный национальный праздник. И слово «всемирный» в названии обоих мероприятий должны обозначать собрание русских и соотечественников со всего мира. Но то, о чем говорил в четверг на соборе Владимир Путин касалось всего мира как раз в самом буквальном значении.

          После крушения СССР и отказа нашей страны от коммунистической идеологии, нам все время задают вопрос: русские, какая же теперь у вас идеология? Владимир Путин как-то уже давал свой вариант ответа – патриотизм, любовь к Родине, сбережение народа. Понятно, что это описание не национальной идеи, а того чем должен жить русский человек. Точно также понятно, что у нас есть и свое послание для внешнего мира – те высшие ценности и смыслы, с которыми русская цивилизация ассоциируется у остального человечества.

          Конечно, то, что представляют себе, когда говорят «Россия, русские», и то, что мы хотим, чтобы в нас видели другие, не всегда совпадает, а временами и сознательно искажается нашими противниками. Но есть ли у нас если не идеология, то послание, программа, предложение для внешнего мира, выходящее за пределы того, что мы представляем из себя как цивилизация?

          Вот, раньше русские были носителями идей коммунизма, социальной справедливости, построения «рая на земле», прорыва к звездам – а теперь от всего этого отказались, стали потребителями такими же как все. Так с упреком или с похвалой говорят нам наши враги и друзья.

          Кончился «русский век» - добро пожаловать в стойло глобализации?

          Мы-то даже не знаем, а чувствуем и верим, что это не так, но ведь надо и сформулировать наше понимание остальному миру. В четверг Владимир Путин попытался это сделать.

          Это наш ответ на глобализацию. Ту, о которой Путин тоже упомянул, когда говорил не просто об Украине и попытке расколоть русский мир, а о том, что творится в мире в целом:  

          «Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир. Разрушить цивилизационные ценности и те культурно исторические пространства, которые складывались веками. Цель - создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять. Использовать как разменную монету в своих интересах. С подобной практикой, мы, к сожалению, сталкиваемся во многих регионах мира, планеты, в том числе и на постсоветском пространстве».

          Путин говорит по сути о политике лишения людей их национальной идентичности и ценностной опоры. То есть описывает движение катка глобализации. При этом он убежден, что жизнь все расставит по местам, «потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против правды, справедливости и просто здравого смысла».

          Ставки при этом высоки для всех – Путин напомнил, что темой Собора стало осмысление роли России в современном мироустройстве:

          «Действительно, именно сейчас решается, каким будет мир в будущем, в предстоящие десятилетия. Будет ли это мир монолога или так называемого кулачного права, права сильного, или диалога и взаимного уважения? Насколько гармонично будут сочетаться технологические новинки и этические, нравственные нормы. Вопросов здесь пока, конечно, как говорится, больше чем ответов».

          В переломный исторический момент, который мы сейчас переживаем, как раз и определяется направление движения человечества – и какой курс Россия предлагает миру?

          «Но в одном не сомневаюсь, голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено и нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации - уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность. Потому что невозможно представить историю человечества без таких же неповторимых цивилизаций как Индия, Китай, Западная Европа, Америка, многие другие. Это, действительно, многоликая сложность, каждая грань которой дополняет и обогащает друг друга.

          И здесь хочу напомнить слова выдающегося русского мыслителя ХIХ века Николая Данилевского: «Ни одна цивилизация не может гордиться тем, что она представляла высшую точку развития».

          Сегодня понимание такой сложности развития и цивилизаций служит фундаментальной основой для многополярного мира, для отстаивания принципов международного права, и вес влияния полюсов будущего развития, конечно же, прежде всего будет определяться их экономической, научной, культурной, духовной и человеческой основой, потенциалом».

          Многоликая сложность мировых цивилизаций должна стать основой нового миропорядка – в котором не будет высших и низших, «передовых», «развитых» и «отсталых» и «недоразвитых», учителей и учеников. Вот, в чем наша программа: никто не навязывает свои ценности другим, все самоценны и интересны именно как уникальные цивилизации. Нет никакого смешения и растворения всех в одном  – ни как при коммунизме с его отмиранием границ, наций и цивилизаций, ни как при либеральной англосаксонской глобализации (выросшей, на самом деле из одного корня с коммунистической идеологией) при ее едином человечестве-рынке.

          Представление о высших и прогрессивных цивилизациях и странах вообще идет от расизма белых англосаксов с их презрением ко всем остальным, включая индийцев и китайцев, чьи цивилизации существовали тысячи лет до появления англосаксонской цивилизации и будут существовать тысячи лет после ее исчезновения.

          Идея великого русского мыслителя Данилевского о том, что ни одна цивилизация не может считаться высшей точкой развития человечества появилась в то время, когда Западный мир, а вместе с ним и Россия, только начинали попадать под очарование мечты о едином коммунистическом будущем человечества. Потом победивший в России коммунизм соперничал с победившим на Западе глобализмом -  но оба они хотели привести все разнообразие человеческих цивилизаций к единообразию. После краха СССР глобалисты считают, что впереди у них «светлое будущее», но человечество не собирается сдаваться.

          А уж русские точно никогда не сдаются и предлагают всем цивилизациям отстаивать свою самобытность и на этих принципах строить новый миропорядок. Каждый за себя и при этом все вместе против тех, кто уверен в своем праве пасти и учить народы.


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