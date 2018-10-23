Путин обозначил роль России в мире будущего

Голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно, заявил президент Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора.

«Но в одном не сомневаюсь, голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено и нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации – уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность», – передает его слова РИА «Новости».

Путин добавил, что историю человечества нельзя представить и без других «неповторимых цивилизаций» – например, Индии, Китая, Западной Европы, Америки.

«Это, действительно, многоликая сложность, каждая грань которой дополняет и обогащает друг друга», – добавил президент.

Путин процитировал слова мыслителя ХIХ века Николая Данилевского, который говорил, что «ни одна цивилизация не может гордиться тем, что она представляла высшую точку развития». По словам президента, это понимание послужит фундаментальной основой для многополярного мира и отстаивания принципов международного права.

«Вес влияния полюсов будущего развития, конечно же, прежде всего будет определяться их экономической, научной, культурной, духовной и человеческой основой, потенциалом», – отметил глава российского государства.

По его мнению, именно сейчас решается, каким будет мир в ближайшие десятилетия.

«Будет ли это мир монолога и так называемого кулачного права, то есть права сильного, или диалога и взаимного уважения. Насколько гармонично будут сочетаться технологические новинки и этические нравственные нормы. Вопросов здесь пока больше, чем ответов», – заявил Путин.

Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор» была создана в мае 1993 года. Главой собора с февраля 2009 года является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее Путин также заявил, что Россия будет решительно защищать права соотечественников.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о высказываниях Путина на Всемирном конгрессе соотечественников.