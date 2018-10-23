Путин пообещал решительно защищать права соотечественников

Президент Владимир Путин на Всемирном конгрессе соотечественников заявил, что Россия будет решительно защищать права соотечественников.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время в ряде стран существует русофобия и другие формы агрессивного национализма. «На Украине, мы знаем об этом, в странах Балтии, других государствах. Переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком», – сказал он.

Он отметил, что в этих странах «людей запугивают и просто терроризируют». «Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается», – отметил Путин, добавив, что это сказывается на жизнях граждан.

«Мы будем решительно защищать ваши права и интересы. Использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы, продолжим содействовать фонду поддержки и защиты прав соотечественников», – заявил президент.

Он отметил, что в настоящее время приоритетом для России является сохранение и популяризация русского языка, передает РИА «Новости».

Президент также назвал ряд мер, которые предприняты для продвижения русского языка. В частности, по линии Россотрудничества ежегодно около 5 тыс. зарубежных учителей и педагогов дошкольного образования проходят программы повышения квалификации, предпринимаются меры по поддержке преподавателей русского языка, запущена партнерская сеть Институт Пушкина, которая призвана сделать общедоступными программы изучения русского языка.

Путин добавил, что ситуация в мире непростая, растет напряженность и рушатся многолетние договоренности. «Все это особенно важно сейчас, когда решаются вопросы, от которых напрямую зависит будущее нашей страны», – заявил Путин.

Он также прокомментировал решение Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, заявив, что «политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, и прежде всего для тех, кто это делает».