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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    18 комментариев
    16 октября 2026, 11:19 • Новости дня

    Путин подписал указ о награждении государственными наградами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, сообщила пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ предусматривает присвоение звания «Мать-героиня», почетных званий, а также награждение орденами, медалями и знаками отличия за заслуги в различных областях, сообщается на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин наградил воспитательницу из Оренбургской области за спасение детей.

    В четверг президент вручил орден Дружбы директору Пушкинского музея.

    15 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию

    Путин заявил об ответных ударах по Украине после атак ВСУ на Wildberries и Ozon

    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ответила на украинские атаки на объекты электронной торговли, включая Wildberries и Ozon, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России». По его словам, после ответных действий Киев просит своих спонсоров повлиять на Москву.

    «К сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ – и Wildberries, и Ozon. Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть», – заявил Путин, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», его слова приводит ТАСС.

    «Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что аналогичная ситуация ранее складывалась вокруг энергетических объектов, атаки на которые украинская сторона продолжает. Теперь, по его оценке, это повторяется в отношении платформ электронной торговли.

    «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас», – подчеркнул президент.

    Он уточнил, что Россия наносит ответные удары по энергетике и другим объектам Украины, в том числе центрам обработки данных. «Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать о последствиях», – заключил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ. В среду российские войска нанесли удары по энергообъектам в Киеве.

    В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские компании приняли меры защиты от украинских атак.

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    15 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки Украины нанести удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в среду не привели к существенному ущербу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России».

    «Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, тем не менее продолжают», – рассказал глава государства, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.

    Путин также упомянул атаки на объекты Wildberries и Ozon. По его словам, после ответных действий России Киев обращается к своим спонсорам с просьбами повлиять на Москву.

    «Они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были, наверное, предусмотреть. Но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – заявил президент.

    По его оценке, такая последовательность событий ранее наблюдалась в энергетике, а теперь повторяется в сфере электронной торговли. Путин сообщил, что российские ответные удары затрагивают энергетические объекты и центры обработки данных: «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас. И по энергетике тоже – там уже пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в игнорировании ударов Киева по российским НПЗ.

    Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет и 69 беспилотников при атаке на завод в Рязани. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении нападений на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные и другие проекты.

    Президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» призвал запустить новый инвестиционный цикл и нарастить объемы вложений в инновационные и другие проекты.

    «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – заявил Путин на встрече, приуроченной к 25-летию организации.

    По словам Путина, главная, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании современных рабочих мест в городах и поселках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции в России остались на уровне исторических максимумов.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

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    15 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на форуме-съезде организации «Деловая Россия» обратил внимание на риски при привлечении зарубежного финансирования отечественными компаниями.

    Путин пояснил, что работа с зарубежными источниками сопряжена с целым комплексом условий, включая жесткие требования к страховому покрытию и поставкам оборудования, передают «Вести».

    «С этими иностранными источниками есть определенные проблемы», – сказал Путин.

    Путин также добавил, что определенные трудности возникают и у самих иностранных инвесторов в условиях действующих западных санкций, особенно когда российская сторона вынужденно переводит активы под внешнее управление.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС.

    В компании Nestle приняли к сведению передачу российских активов под такое управление.

    В России утвердили механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права выкупа активов.

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    16 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Путин передал во временное управление активы трех зарубежных компаний

    Активы трех зарубежных производителей упаковки перешли во временное управление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компании «Центр капитал» активов трех иностранных производителей упаковочной продукции.

    Речь идет о передаче активов немецкой Georg MENSHEN GmbH & Co. KG, нидерландской Sonoco Packaging Netherlands Investments B.V. и шведской Sverige International Holdings AB, передает ТАСС.

    Согласно документу, под контроль российской компании перешли более 12 тыс. акций АО «Каппа Рус», а также доли в уставных капиталах ООО «Менсен пакеджинг СНГ» и ООО «Эвиосис пэкэджинг Кубань».

    Отмечается, что все три зарубежных предприятия являются крупными мировыми производителями в сфере упаковочной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу президент России Владимир Путин передал во временное управление активы Tarkett и ряда других компаний.

    В четверг лидер германского ХДС Фридрих Мерц отверг идею передачи российских активов под контроль США.

    Кремль ответил на сообщения о попытках Вашингтона забрать российские активы в Европе.

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    15 октября 2026, 23:29 • Новости дня
    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса

    Политолог Данилин: Путину важно получать информацию от бизнеса из первых рук

    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Встреча Владимира Путина с отечественными лидерами несырьевого бизнеса показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его оценке, поддержанные главой государства инвестиционные инициативы помогут компаниям привлекать долгосрочный капитал, а укрепление суверенитета страны создает основу для повышения конкурентоспособности отечественной продукции. В четверг президент провел встречу с участниками форума-съезда «Деловой России».

    «Встреча Владимира Путина с участниками форума-съезда «Деловой России» прошла на фоне оголтелой информационной кампании Запада против России. Западные СМИ массово рассказывают о проблемах в нашей экономике, подсвечивают проблемные места, но никогда не пишут о позитиве. Президент, встретившись с бизнес-сообществом, показал, что держит руку на пульсе», – сказал политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Одним из значимых итогов обсуждения политолог назвал поддержку президентом идеи создания фондов роста и прямых инвестиций. Такие инструменты призваны обеспечить компании долгосрочным капиталом. Президент подчеркнул стратегическую задачу – рост инвестиций.

    «Сейчас сложное время: санкции вредят экономике, рост замедлился, но государство понимает проблемы и намерено поддерживать бизнес. А прямой диалог с предпринимателями позволяет Путину получать информацию о положении дел в экономике из первых рук и принимать самые эффективные решения», – добавил Данилин.

    По его мнению, открытый разговор с президентом позволяет предпринимателям, гражданам и зарубежным партнерам увидеть, как власти работают с экономическими вызовами. «Президент показывает и бизнес-сообществу, и гражданам, и нашим партнерам, что мы развиваемся, знаем о проблемах, контролируем и купируем их», – сказал политолог. В качестве примера инициативы, способной принести пользу компаниям, он привел долгосрочный отложенный инвестиционный налоговый вычет: «Он повлияет на тех, кто делает инвестиции, строит, закупает станки».

    Данилин особо отметил сформулированный президентом принцип: «Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса». «Когда страна несуверенна, бизнес сталкивался с нечестной конкуренцией, захватом рынков, выдавливанием из ниш, особенно за границей. Сейчас, когда страна суверенна и сильна, ситуация меняется в лучшую сторону. Да, мы потеряли рынки на Западе, но приобрели огромные рынки на Востоке», – пояснил он.

    Еще одной важной темой встречи президента с бизнес-сообществом стала помощь предпринимателей участникам СВО и их семьям. По оценке Данилина, такая деятельность постепенно становится устойчивой практикой, хотя в нее вовлечены пока не все представители бизнеса.

    «Многие бизнесмены помогают, поддерживают ветеранов, отправляют на передовую машины, квадроциклы. Но есть и те, кто до сих пор делает вид, что ничего не происходит, и даже не может правильно нарисовать границы Российской Федерации. Однако в целом формируется устойчивая тенденция социальной ответственности предпринимательства, которая сочетается с основной задачей бизнеса – извлечением прибыли и развитием», – считает Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с лидерами несырьевого бизнеса – участниками XXI форума-съезда «Деловой России». Она продлилась почти три часа.

    Одной из главных тем стал создание новых условий для внутренней инвестиционной активности. «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – подчеркнул Путин.

    На встрече обсуждалось развитие финансового рынка и механизмов прямых инвестиций. Президент отметил, что российский фондовый рынок пока не в полной мере реализует свой потенциал, и призвал добиться более амбициозных результатов. При этом создание фондов роста и прямых инвестиций, по его мнению, должно сопровождаться защитой средств частных инвесторов и пенсионных накоплений.

    Президент поддержал инициативы бизнеса, связанные с высокими технологиями. Путин связал успехи в развитии систем больших данных и искусственного интеллекта с уровнем конкурентоспособности российских компаний.

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    16 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегическим предприятиям запретили исполнять требования иностранного законодательства без согласования с российской стороной, что следует из указа президента России Владимира Путина.

    «Установить, что акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ <...> вправе только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством России», – говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

    Теперь компаниям нельзя без разрешения предоставлять информацию о своей деятельности зарубежным структурам. Исключение составляют лишь сведения, раскрываемые по российским законам или правилам обращения ценных бумаг.

    Организациям также запретили самовольно менять договоры с иностранными контрагентами.

    Помимо этого, без согласования невозможно отчуждать зарубежную недвижимость и доли в иностранных компаниях.

    До подписания указа подобные ограничения действовали исключительно на требования со стороны международных организаций и иностранных государственных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал не считать протекционизмом защиту собственного рынка. Президент также указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    В России утвердили механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права выкупа активов.

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    15 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин порекомендовал участникам съезда «Деловая Россия» сыр из Воронежа

    Путин посоветовал участникам съезда «Деловая Россия» попробовать сыр с завода Дюрра

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде «Деловая Россия» порекомендовал присутствующим приобрести и попробовать сыр, который производит компания предпринимателя Штефана Дюрра.

    «Я хочу сказать всем коллегам, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии: рекомендую приобрести у Штефана сыр, попробовать. Хороший сыр», – приводит слова Путина РБК.

    Глава государства отметил, что ранее уже дегустировал продукцию с предприятия Дюрра в Воронежской области. Предприниматель в ответ подтвердил отправку сыра президенту и добавил, что качество продукции с нового завода в Новосибирске будет на столь же высоком уровне.

    Путин обратил внимание на успехи российского агропромышленного комплекса. По его словам, за последние десять лет объемы экспорта продовольствия из России увеличились в два с половиной раза, что позволило стране войти в двадцатку крупнейших мировых поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    Глава государства поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    Президент заявил о необходимости поддержки аграриев.

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    15 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» заявил, что при инвестировании средств и пенсионных накоплений граждан необходимо проявлять аккуратность и обеспечить их надежную защиту.

    Средства и пенсионные накопления граждан должны быть надежно защищены при инвестировании, заявил президент Владимир Путин. Глава государства указал на необходимость бережного отношения к сбережениям населения при их вложении в различные проекты, отмечает РИА «Новости».

    «Что касается привлечения частных денег, безусловно, мы же смотрим, как экономики других стран развиваются и какое значение имеет привлечение, создание фондов развития, фондов роста, привлечения частных денег, привлечения различных корпоративных, пенсионных фондов и т. д. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратными, и это правильно», – заявил Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

    Он также попросил бизнес из Донбасса и Новороссии задавать вопросы без стеснения.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

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    15 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Встреча Путина с предпринимателями продлилась почти три часа

    Беседа Путина с представителями бизнеса заняла почти 2 часа 40 минут

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса, в которой участвовали более 800 человек, продлилась почти 2 часа 40 минут.

    Свои вопросы и предложения президенту озвучили предприниматели из общероссийской общественной организации «Деловая Россия». На встрече присутствовали представители правительства, Центробанка и экономического блока администрации президента. В ходе общения Путин иногда обращался к чиновникам с просьбой разъяснить логику принятых решений, пишет ТАСС.

    Глава государства находился в ситуационном центре Кремля вместе с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком и замглавы администрации президента Максимом Орешкиным. Общение проходило в формате видеосвязи.

    На встрече обсуждались инвестиционные механизмы, вопросы демографии, а также удары Вооруженных сил Украины по маркетплейсам.

    «Я хочу вас поблагодарить, уважаемые коллеги, за эту встречу. Уверен, что это было полезно и для председателя правительства, председателя Центрального банка, налоговой инспекции. Это и есть так называемая обратная связь», – заявил Путин.

    Президент выразил надежду, что представители бизнеса продолжат работу над укреплением экономики страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    Он поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    Путин предложил обсудить вопросы бизнеса Донбасса и Новороссии.

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    15 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Путин призвал не считать протекционизмом защиту собственного рынка

    Путин отверг сравнение защиты собственного рынка с протекционизмом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде «Деловой России» заявил, что меры по защите собственного рынка не следует расценивать как протекционизм.

    Защиту собственного рынка не стоит считать протекционизмом. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.

    «Хотел обратить ваше внимание на то, что защита собственного рынка не является протекционизмом», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об амбициозных целях по развитию фондового рынка России.

    Кроме того, глава государства указал на быстрое развитие платформенной экономики в стране. Он также выразил уверенность в укреплении роли частного бизнеса.

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    15 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» заявил, что технологии искусственного интеллекта позволяют детально контролировать качество товаров на электронных площадках.

    Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.

    «С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.

    В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    15 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Путин: За 10 лет Россия увеличила экспорт продовольствия в 2,5 раза

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия за десять лет увеличила поставки продовольствия на мировые рынки в 2,5 раза и вошла в число двадцати крупнейших экспортеров. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    «За последние годы, по-моему, за 10 лет мы в 2,5 раза увеличили объемы поставок продовольственных товаров на мировые рынки и вошли в двадцатку самых крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Минсельхоза заявила об укреплении самообеспеченности России продовольствием.

    ООН спрогнозировала мировой дефицит сахара.

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    15 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин напомнил предпринимателям о принципе «разрешено все, что не запрещено»
    Путин напомнил предпринимателям о принципе «разрешено все, что не запрещено»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин заявил, что в России действует принцип «разрешено все, что не запрещено». Так он ответил на предложение об обмене данными между поставщиками и магазинами через систему «Честный знак» на съезде «Деловой России».

    Инициативу озвучил учредитель группы компаний «Таркос» Дмитрий Тарасевич. По его словам, доступ к информации торговых точек позволил бы поставщикам автоматизировать заказы и повысить производительность труда, передает ТАСС.

    «Тогда, например, какой-нибудь магазин мог бы раскрыть свою информацию для своего поставщика, и, опять же, внедрили бы автозаказ и увеличили кардинально производительность труда в этой цепочке», – пояснил предприниматель.

    Путин поинтересовался, что мешает компаниям наладить такой обмен уже сейчас. Тарасевич ответил, что работа «Честного знака» регулируется постановлением правительства, поэтому требуется соответствующее разрешение.

    «У нас разрешено все, что не запрещено», – сказал президент.

    При этом президент подчеркнул, что система защищает интересы потребителей, что является понятным и поддерживается всеми. Он также обратил внимание на то, что «Честный знак» предотвращает недобросовестную конкуренцию, когда один производитель инвестирует в качество и соблюдает сроки годности, а другой этого не делает, получая необоснованное преимущество.
    «Мы должны и будем развивать эту систему «Честный знак», – отметил Путин

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин поручил доработать систему маркировки товаров «Честный знак».

    В прошлом году система заблокировала более 1,2 млн «серых» шин в России.

    Правительство ввело маркировку детских игрушек и стройматериалов.

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    15 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин ответил замглавы Минфина шуткой про «Абрау-Дюрсо»
    Путин ответил замглавы Минфина шуткой про «Абрау-Дюрсо»
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» шуткой отреагировал на предупреждение Минфина о рисках введения отложенного инвестиционного налогового вычета, вспомнив поговорку о шампанском и связав ее с главой ГК «Абрау-Дюрсо» Павлом Титовым.

    Во время форума-съезда «Деловой России», в котором глава государства участвует по видеосвязи, один из участников поднял тему отложенного инвестиционного налогового вычета, передает ТАСС. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов отметил, что реализация этой идеи несет определенные риски.

    «Риски всегда существуют, но кто не рискует, тот не обращается к Титову в «Абрау-Дюрсо», – сказал Путин, комментируя слова замглавы Минфина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан. Путин связал уверенность в будущем страны с развитием науки и технологий.

    Также Путин отметил ответственную гражданскую позицию российского бизнеса.

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    Угольная отрасль России переживает еще один убыточный год. Даже рост экспорта не спасает. Убытки ожидаются в районе 300 млрд рублей. Что происходит в отрасли и удастся ли снизить убытки в 2027 году хотя бы до 100 млрд рублей, как рассчитывают в Минэнерго? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Как России защитить цифровую инфраструктуру от ударов

    Россия ведет масштабное строительство критически важной для страны цифровой инфраструктуры и рассматривает вопрос о том, где именно она должна находиться. Сразу несколько обстоятельств заставляют думать о том, чтобы новые центры обработки данных строились в первую очередь не в центральной части страны, а на Урале или даже в Сибири. Почему? Подробности

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    СБУ помогает Молдавии терять государственность

    Украинские спецслужбы помогли властям Молдавии удержать власть на прошлогодних парламентских выборах, признал посол Украины в Кишиневе Паун Роговей. Эксперты считают, что Киев и другие внешние игроки все активнее вмешиваются во внутренние дела страны. Кто на самом деле определяет политическое будущее Молдавии? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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