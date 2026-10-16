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В России снизились розничные продажи водки и коньяка
Росалкогольтабакконтроль: В России снизились розничные продажи водки и коньяка
В январе–сентябре 2026 года розничные продажи водки в России снизились на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а коньяка – на 2,6%, сообщил Росалкогольтабакконтроль.
За девять месяцев продажи водки составили 53,61 млн декалитров (дал), коньяка – 9,98 млн дал, передает ТАСС.
В целом продажи алкогольной продукции, исключая пиво и аналогичные напитки, снизились на 0,8% – до 147,32 млн дал. При этом продажи спиртных напитков крепостью выше 9% выросли на 1% – до 87,85 млн дал.
Кроме того, реализация слабоалкогольной продукции упала на 58% – до 548,8 тыс. дал. В то же время продажи ликероводочных изделий увеличились на 10,8% – до 14,85 млн дал, а игристых вин – на 4,3%, до 15,09 млн дал. Продажи виноградного вина сократились на 2,7% – до 40,59 млн дал.
В среду сообщалось, что потребление алкоголя в России обновило минимум с середины 1990-х годов.
В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России почти на 10% за год.
В августе Минздрав сообщил о сокращении потребления алкоголя и табака среди молодежи.