Росалкогольтабакконтроль: В России снизились розничные продажи водки и коньяка

Tекст: Мария Иванова

За девять месяцев продажи водки составили 53,61 млн декалитров (дал), коньяка – 9,98 млн дал, передает ТАСС.

В целом продажи алкогольной продукции, исключая пиво и аналогичные напитки, снизились на 0,8% – до 147,32 млн дал. При этом продажи спиртных напитков крепостью выше 9% выросли на 1% – до 87,85 млн дал.

Кроме того, реализация слабоалкогольной продукции упала на 58% – до 548,8 тыс. дал. В то же время продажи ликероводочных изделий увеличились на 10,8% – до 14,85 млн дал, а игристых вин – на 4,3%, до 15,09 млн дал. Продажи виноградного вина сократились на 2,7% – до 40,59 млн дал.

В среду сообщалось, что потребление алкоголя в России обновило минимум с середины 1990-х годов.

В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России почти на 10% за год.

В августе Минздрав сообщил о сокращении потребления алкоголя и табака среди молодежи.