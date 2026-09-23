Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.4 комментария
Мурашко: Потребление алкоголя в России снизилось почти на 10% за год
Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России на 10% за год
В 2026 году потребление алкоголя в России снизилось почти на 10%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Снижение показателей употребления спиртного по многим направлениям достигло примерно 10%, что является хорошим результатом и требует дальнейшей работы в этом направлении, передает ТАСС слова главы ведомства на I Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание – путь к здоровью нации».
Ранее министр отмечал, что 70% россиян имеют как минимум один фактор риска развития неинфекционных заболеваний. К таким факторам относятся курение, употребление алкогольных напитков, нехватка физической активности и нездоровое питание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в России зафиксировали минимальное с 1996 года потребление алкоголя.
Летом Минздрав сообщил о снижении употребления спиртного и табака среди молодежи.
Весной Мурашко рассказал о резком сокращении потребления алкогольных напитков в стране.