А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
В ФМБА зафиксировали увеличение числа молодых пациентов с деменцией
Число больных деменцией в России продолжает расти, заявила руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова.
Эта тенденция наблюдается несмотря на усилия медицинского сообщества, направленные на снижение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний – одного из основных факторов риска развития деменции, сказала Боголепова, передает РИА «Новости».
Улучшение методов диагностики способствует увеличению официально зарегистрированных случаев заболевания. «Число больных, которых мы регистрируем, становится больше. Поэтому действительно число больных увеличивается, и это является серьезной проблемой», – отметила она.
Эксперт добавила, что деменция ограничивает не только самого пациента, но и его окружение. Также фиксируется рост числа молодых пациентов, что связывают с возможностью более раннего выявления и диагностики нейродегенеративных заболеваний, в том числе не только связанных с когнитивным снижением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые рассказали, что у людей, которые часто смотрят контент для взрослых, нарушаются когнитивные функции. Регулярный просмотр порнографии может снижать эффективность выполнения задач, требующих внимания и когнитивного контроля.