Ученые объяснили, как просмотр видео для взрослых медленно разрушает мозг

Исследования показали опасность деменции от частого просмотра порнографии

Tекст: Ирма Каплан

Нарушение исполнительной функции и снижение когнитивных способностей являются ранними признаками снижения когнитивных способностей, предвестниками деменции. Исследования показали: если просмотр видео для взрослых повторяется регулярно, то такое развлечение потенциально может повысить угрозу ментальному здоровью.

«Влияние зависимости от интернет-порнографии на функциональные связи мозга в префронтальной доле имеет характеристики, сходные с характеристиками наркотической зависимости. Более того, люди, которые часто потребляют порнографию в интернете, сообщают, что испытывают сильное сексуальное возбуждение и повышенное удовольствие во время просмотра, что впоследствии негативно сказывается на их когнитивных способностях и эмоциях», – приводит вывод ученых Daily Mail.

Исследование было проведено учеными из медицинского колледжа Чэнду в Китае, в нем приняли участие 16 здоровых студентов колледжа и пять студентов колледжа с серьезной зависимостью от интернет-порнографии.

В ходе опыта студенты колледжа просмотрели 10-минутный порнографический видеоролик в интернете. До и после просмотра они прошли тест, который измеряет концентрацию и контроль внимания (тест Струпа), а также три психологических опросника.

Ученые заметили, что после просмотра порнографии у участников значительно замедлилась реакция, они допускали больше ошибок в тесте по сравнению с показателями до просмотра. Кроме того, паттерны мозговой активности, наблюдаемые у этих студентов, напоминали те, что наблюдаются у людей с наркотической зависимостью и шизофренией.

У студентов, которые не увлекались просмотром порно, была замечена сильная нейронная связь в областях мозга, отвечающих за обработку речи, координацию движений и сенсорную информацию.

Пользователи с высокой частотой просмотра порно-контента показали повышенную активность в областях, которые обычно связаны с зависимостью и эмоциональной регуляцией.

Это говорит о том, что частое потребление контента для взрослых может вызывать нервные и поведенческие эффекты, схожие с другими видами зависимостей. Кроме того, результаты исследования показали, что даже при нерегулярном просмотре порно люди будут испытывать когнитивные эффекты.

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