Ученые обнаружили, что практикующие БДСМ отличаются здоровой психикой

Ученые: Практикующие БДСМ имеют более здоровые психологические профили

Tекст: Ирма Каплан

Новое исследование является расширением выводов в работе голландских психологов Андреаса Висмейера и Марселя ван Ассена 2013 года, в котором сообщалось, что практикующие БДСМ показали больше функциональных психологических черт, чем непрактикующие, пишет портал PsyPost.

В новой работе исследователи проанализировали анкеты почти 1900 испанских взрослых в возрасте от 18 до 68 лет (причем средний возраст составлял 28 лет) с различными сексуальными предпочтениями. Около 60% респондентов практиковали БДСМ, остальные не имели такого опыта.

Психологическое тестирование показало, что практикующие БДСМ чаще имели надежный стиль привязанности к партнеру и отличались низкой чувствительностью к возможности быть отверженными.

Особенно заметны эти отличия были среди доминантных участников, которые демонстрировали более высокий уровень экстраверсии и субъективного благополучия.

Среди тех, кто имел значительный опыт в БДСМ, наблюдались еще более выраженные психологические преимущества. При этом базовая структура психологического функционирования у обеих групп – практикующих и непрактикующих – оказалась схожей, что, по мнению авторов исследования, указывает на отсутствие фундаментальных различий.

Авторы подчеркнули, что их результаты противоречат распространенному мнению о связи между БДСМ и психологическими отклонениями. Напротив, данные свидетельствуют о том, что БДСМ может быть источником расширения возможностей и самовыражения.

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