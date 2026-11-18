От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.0 комментариев
Путин назвал Шэньчжэнь витриной научно-технического развития Китая
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института назвал китайский Шэньчжэнь витриной научно-технического и образовательного развития КНР.
Китайский город Шэньчжэнь быстро развивается и стал витриной страны в сфере науки, технологий и образования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися и преподавателями совместного университета МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского политеха, передает ТАСС.
«Конечно, рад за вас, что вы проживаете в таком замечательном месте, как Шэньчжэнь. Быстро развивается. Просто, можно сказать, является витриной научно-технического, образовательного, научного развития Китайской Народной Республики. И мы этому очень рады, потому что это зримый успех наших друзей в Китае», – заявил Путин.
Президент пожелал студентам и преподавателям новых свершений, побед и успехов в учебе и работе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин прочитал небольшую лекцию для студентов и преподавателей совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института.
По окончании переговоров глава государства прибыл в кампус образовательного учреждения в Шэньчжэне.
В понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал визит президента в совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института.