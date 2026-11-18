Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайский город Шэньчжэнь быстро развивается и стал витриной страны в сфере науки, технологий и образования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися и преподавателями совместного университета МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского политеха, передает ТАСС.

«Конечно, рад за вас, что вы проживаете в таком замечательном месте, как Шэньчжэнь. Быстро развивается. Просто, можно сказать, является витриной научно-технического, образовательного, научного развития Китайской Народной Республики. И мы этому очень рады, потому что это зримый успех наших друзей в Китае», – заявил Путин.

Президент пожелал студентам и преподавателям новых свершений, побед и успехов в учебе и работе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин прочитал небольшую лекцию для студентов и преподавателей совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института.

По окончании переговоров глава государства прибыл в кампус образовательного учреждения в Шэньчжэне.

В понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал визит президента в совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института.