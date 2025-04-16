У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.2 комментария
ВОЗ завершила переговоры по соглашению о борьбе с пандемиями
ВОЗ завершила многолетние переговоры по договору о предотвращении будущих пандемий
Страны ВОЗ завершили многолетние переговоры по соглашению о борьбе с пандемиями и подготовили документ для голосования в мае 2025 года на ассамблее в Женеве.
Переговоры по соглашению о борьбе с пандемиями завершены, сообщает ТАСС.
Участники Всемирной организации здравоохранения согласовали финальный текст документа, который будет представлен для голосования в мае 2025 года на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.
Документ направлен на укрепление сотрудничества в области профилактики и готовности к пандемиям. ВОЗ подчеркнула, что государства сохранят полный контроль над вопросами общественного здравоохранения внутри своих границ.
В рамках соглашения страны обязались обеспечить доступ к патогенам и содействовать обмену знаниями и технологиями. Также предусмотрено создание финансового механизма помощи развивающимся странам и глобальной цепи поставок.
77-я ассамблея в 2024 году продлила полномочия переговорного органа, а итоги работы будут подведены в 2025 году. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус ранее отмечал, что дезинформация о соглашении препятствовала переговорам.
Ранее страны ВОЗ после многолетних обсуждений согласовали текст соглашения о предотвращении пандемий, что было подтверждено сопредседателем МППО Анн-Клер Ампру.
Между тем генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о вероятности новой пандемии, которая может начаться в любое время. Он также подчеркнул необходимость заключения нового международного соглашения для предотвращения пандемии.