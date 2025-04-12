ВОЗ достигла согласия о тексте соглашения по предотвращению будущих пандемий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет ТАСС, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о достижении принципиального согласия по тексту соглашения, направленного на предотвращение будущих пандемий. Это важное событие произошло после нескольких лет интенсивных дискуссий между странами-участницами.

Сопредседатель Межправительственного переговорного органа (МППО) Анн-Клер Ампру подтвердила информацию, заявив: «У нас есть принципиальное соглашение, и мы ожидаем окончательное согласование со столицами». Она также отметила, что представители стран ВОЗ вновь соберутся в Женеве 15 апреля, чтобы доработать текст и дать окончательное согласие.

Следующим шагом станет голосование по тексту на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве в мае, что станет решающим моментом в утверждении соглашения. Ожидается, что все страны – участницы ВОЗ примут участие в этом процессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ предсказала, что новая пандемия может наступить в ближайшем будущем. Оперштаб по борьбе с COVID-19 выступил с заявлением по поводу статистики заболеваемости. Госсекретарь США Марко Рубио поддержал теорию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, отметив, что вирус, вероятно, распространился в результате лабораторного инцидента.