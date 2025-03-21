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    Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине
    Минобороны показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного
    Журналист Киселев сообщил о проблемах со здоровьем
    «Ленком Марка Захарова» решили объединить с другим театром
    Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%
    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против инициатив Трампа
    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»
    Оперштаб по борбе с COVID-19 выступил с заявлением о сводках по статистике заболеваемости
    Британский генерал похвастался способностью Лондона уничтожить 40 городов России
    Мнения
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    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    11 комментариев
    21 марта 2025, 17:20 • Новости дня

    Оперштаб по борбе с COVID-19 выступил с заявлением о сводках по статистике заболеваемости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил, что больше не будет публиковать еженедельные сводки о заболеваемости COVID-19.

    Это решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и вирус перешел в категорию сезонных заболеваний, передает ТАСС.

    С мая 2023 года по март 2025 года на портале «Объясняем.рф» было опубликовано 95 еженедельных сводок в разделе «Стопкоронавирус». Несмотря на прекращение новых публикаций, данный раздел останется доступным для пользователей.

    Роспотребнадзор, в свою очередь, продолжит осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.

    Ранее американский суд в штате Миссури наложил на Китай штраф в 24 млрд долларов за сокрытие информации о COVID-19.

    Госсекретарь США Марко Рубио поддержал теорию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, заявив, что вирус, вероятно, распространился в результате лабораторного инцидента.

    В феврале вирусологи в КНР выявили новую коронавирусную инфекцию летучей мыши, способную инфицировать людей так же, как COVID-19.

    20 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Глава правительства Сербии обратился с просьбой к России

    Сербия попросила Россию помочь в расследовании применения «звуковой пушки»

    Tекст: Вера Басилая

    Исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Милош Вучевич обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских специалистов к расследованию обвинений в применении «звуковой пушки» на митинге в Белграде.

    Вучевич направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских специалистов к расследованию обвинений в применении «звуковой пушки», передает «Газета. Ru».

    Вучевич подчеркнул, что обращение согласовано с президентом Сербии Александром Вучичем.

    По его словам, Россия, как стратегический партнер Сербии, может предоставить экспертов для проверки обвинений, выдвигаемых оппозицией против властей. Он заявил, что российские специалисты помогут опровергнуть «умышленное искажение информации», распространяемое оппозиционерами.

    Вучевич также отметил, что между Сербией и Россией существуют исторические связи, а помощь Москвы важна для защиты суверенитета страны. Он подчеркнул, что Сербия сталкивается с «мощными ударами по суверенитету», которые требуют вмешательства стратегических партнеров, таких как Россия.

    Антиправительственные акции протеста в Сербии начались в ноябре 2024 года после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда обрушился железобетонный навес.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта. 

    Вучевич объявил о готовности правительства пригласить российские и американские спецслужбы для расследования инцидента с применением «звуковой пушки» на протесте в Белграде.

    Также Вучич заявил, что в Белграде в ходе протестов студентов и оппозиции уничтожено более ста тракторов. Также сообщалось, что в ходе протестов в Белграде пострадали 56 человек и задержаны 22 участника.

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    20 марта 2025, 21:33 • Новости дня
    Утверждены выплаты ветеранам и труженикам тыла к 80-летию Победы

    Правительство России утвердило выплаты ветеранам и труженикам тыла к 80-летию Победы

    Утверждены выплаты ветеранам и труженикам тыла к 80-летию Победы
    @ Иван Шагин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам и труженикам тыла к 80-летию Победы.

    Выплаты будут производиться Социальным фондом России и рядом других ведомств, передает ТАСС. Суммы выплат зависят от оснований: граждане, имеющие право на получение по нескольким основаниям, будут получать сумму по основанию с более высоким размером.

    В постановлении правительства указывается, что фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей, получат по 80 тыс. рублей. Труженики тыла и ряд других категорий ветеранов получат по 55 тыс. рублей. Если гражданин получил меньшую сумму, но подпадает под критерии для большей, он может предоставить подтверждающие документы и получить доплату.

    Выплата распространяется на россиян, постоянно проживающих на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Сами выплаты были установлены ранее указом президента России.

    В феврале премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении 23 млрд рублей на единовременные выплаты участникам Великой Отечественной войны, их вдовам и другим категориям граждан.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    20 марта 2025, 19:12 • Новости дня
    Суд обязал Киркорова выплатить 90 тыс. рублей Успенской

    Суд отклонил апелляцию Киркорова на решение о выплате 90 тыс. рублей Успенской

    Суд обязал Киркорова выплатить 90 тыс. рублей Успенской
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский городской суд оставил в силе решение о взыскании с артиста Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей в пользу певицы Любови Успенской.

    Мосгорсуд подтвердил решение о взыскании с Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей в пользу Любови Успенской, передает РИА «Новости». Это решение принято после рассмотрения апелляционной жалобы артиста.

    В суде заявили: «Апелляционная инстанция постановила решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения».

    В январе певец Филипп Киркоров обжаловал решение Таганского суда о выплате компенсации морального вреда певице Любови Успенской в размере 90 тыс. рублей.

    Ранее Киркоров подавал в суд на Успенскую за слова о женоненавистничестве, с нее тогда суд взыскал порядка 280 тыс. рублей.

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    20 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Путин пожелал главе МОК спортивного здоровья

    Путин поздравил Ковентри с избранием главой МОК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил поздравления Кирсти Ковентри в связи с ее избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

    В своем обращении Путин отметил, что итоги голосования свидетельствуют о высоком авторитете Ковентри в спортивной среде и признании ее личных достижений. «Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент также пожелал новоиспеченной главе МОК благополучия и крепкого, по-настоящему спортивного, здоровья.

    Напомним, двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК, став первой женщиной, занявшей эту должность. В феврале Томас Бах принял решение покинуть МОК после 34 лет членства.

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    21 марта 2025, 10:43 • Новости дня
    СК назвал Буданова организатором атак БПЛА на Россию
    СК назвал Буданова организатором атак БПЛА на Россию
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет России установил причастность начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) к атакам БПЛА на Курскую область и другие регионы России, ему и другим украинским военачальникам предъявлено заочное обвинение.

    В пресс-службе СК РФ отметили, что следствие установило его причастность к атакам на Курскую область и другие регионы России, передает ТАСС.

    Помимо Буданова, в организации атак обвинены командующий Воздушными вооруженными силами ВСУ Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    СК РФ заочно предъявил обвинения указанным лицам и объявил их в розыск, подчеркнув, что они были замешаны в проведении планов по нанесению ударов по российской территории.

    Ведомство продолжает расследование и уточнение всех обстоятельств преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО за ночь сбила 43 украинских дрона над четырьмя регионами России, а житель Энгельса рассказал об атаке дронов на город. Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область достигло десяти человек.

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    20 марта 2025, 22:43 • Новости дня
    Минэкономразвития ответило на заявление Зеленского о туризме в Крыму

    Минэкономразвития назвало Крым одним из самых популярных туристических направлений РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым признан одним из наиболее популярных туристических направлений России с 2014 по 2024 год, где в гостиницах полуострова было размещено более 20 млн человек, сообщает Минэкономразвития.

    Как пишет ТАСС, Крым является одним из самых популярных туристических направлений России. С 2014 по 2024 год более 20 млн человек разместились в гостиницах полуострова, и около 2 млн – в отелях Севастополя. Министерство экономического развития РФ прокомментировало заявление Владимира Зеленского о якобы отсутствии туризма в регионе, подчеркнув популярность Крыма среди туристов.

    По данным Росстата, в 2024 году в гостиницах Крыма было размещено 2,4 млн туристов. Эта статистика не учитывает отдыхающих, предпочитающих частный сектор, который развит на полуострове. В министерстве отметили, что реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше официальных данных.

    Доходы гостиничного сектора Крыма в 2024 году составили более 40 млрд рублей, увеличившись в 6,7 раза с 2014 года. В рамках программ государственной поддержки в Крыму было поддержано семь проектов крупных отелей, что позволило создать более 3 тыс. новых гостиничных номеров.

    В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» на полуострове планируется строительство курорта, который позволит ежегодно привлекать дополнительно 1,1 млн туристов. Эти меры подчеркнули приверженность властей развитию туризма в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Крыму приговорил 25-летнего жителя поселка Советский к 12 годам лишения свободы за участие в подготовке заказного убийства министра курортов и туризма региона.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, за 11 месяцев 2024 года число туристических поездок по России составило почти 80 млн, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года, а по итогам года ожидается рекорд в 92 млн поездок.

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    21 марта 2025, 15:32 • Новости дня
    «Ленком Марка Захарова» решили объединить с другим театром
    «Ленком Марка Захарова» решили объединить с другим театром
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» объединят в единое театральное пространство для увеличения творческих проектов.

    Актер и режиссер Владимир Панков объявил о планах объединить театры «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» в Москве, передает ТАСС. Панков, который является художественным руководителем обоих театров, отметил, что это объединение принесет пользу как с творческой, так и с административной точек зрения.

    Панков заявил, что новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов. Он подчеркнул, что «Центр драматургии и режиссуры» получит статус структурного подразделения «Ленкома». Руководить «ЦДР» останется Глеб Гришунин.

    Объединение обеспечит единую линию развития для молодых и перспективных режиссеров и актеров. Панков добавил, что новая структура позволит актерам и режиссерам пройти путь от школы через студию «ЦДР» к «Ленкому», предоставляя им площадки для творческого поиска и роста.

    В январе коллективу «Ленкома» представили новых руководителей.

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    21 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%
    Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Совет директоров Банка России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, предупреждая о возможном повышении при недостаточной динамике дезинфляции.

    Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, передает ТАСС.

    Это уже третий раз подряд, когда ставка остается неизменной. Банк России отметил, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части экономики.

    Регулятор подчеркнул, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий создает необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

    Для этого потребуется длительное сохранение жестких условий. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

    В случае, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции в 4%, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, как указано в пресс-релизе Центробанка.

    В феврале глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ключевая ставка Банка России может снизиться до 19% или ниже в четвертом квартале этого года на фоне приближения инфляции к своему пику.

    Напомним, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. ВТБ спрогнозировал, что ключевая ставка Банка России останется на уровне 21% в течение всего 2025 года. Позже стало известно, что ЦБ на заседании 14 февраля рассматривал возможность сохранения ключевой ставки на уровне 21% или повышения до 22%.

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    20 марта 2025, 19:28 • Новости дня
    ЕС отказался размораживать активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

    В итоговом документе европейского саммита, подписанном 26 из 27 государств, отмечается, что Россия должна прекратить «свою агрессию против Украины» и «компенсировать ей нанесенный ущерб», прежде чем активы будут разблокированы, передает РИА «Новости».

    «Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций», – говорится в заявлении.

    Евросовет подчеркнул свою поддержку Киева, сохраняя подход «мир через силу». Это предполагает, что Украина должна находиться в максимально сильной позиции и иметь мощные оборонные возможности.

    Ранее киевский режим получил от британских властей первые средства, обеспеченные доходами от замороженных активов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о грубом нарушении международного права из-за передачи Британией средств от замороженных российских активов Украине, подчеркнув, что это подорвет доверие к финансовой системе Британии.

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    21 марта 2025, 15:24 • Новости дня
    Набиуллина заявила о снижении вероятности повышения ключевой ставки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки в будущем сохраняется, но она уменьшилась.

    В ходе пресс-конференции она отметила, что дальнейшие решения регулятора будут зависеть от того, насколько быстро и устойчиво инфляция снизится до целевого уровня 4% в 2026 году, передает ТАСС.

    Набиуллина подчеркнула: «Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась».

    Напомним, совет директоров Банка России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, предупреждая о возможном повышении при недостаточной динамике дезинфляции.

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    21 марта 2025, 07:19 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 43 украинских дрона над четырьмя регионами России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 43 украинских дрона над четырьмя регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО за ночь нейтрализовали 43 украинских беспилотника, большинство из которых было сбито над Волгоградской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ночью дежурные средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника.

    Из общего числа дронов, 34 аппарата были сбиты над территорией Волгоградской области. Остальные беспилотники были уничтожены в других регионах: по четыре дрона в Ростовской и Курской областях, и один – в Белгородской области.

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников. Из-за атаки БПЛА в городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна, а занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме. Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область достигло 10 человек.

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    21 марта 2025, 14:24 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили три села в Курской и Запорожской областях
    Российские войска за неделю освободили три села в Курской и Запорожской областях
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За неделю российские войска освободили населенные пункты в Курской и Запорожской областях, нанесли удары по инфраструктуре и уничтожили значительное количество техники и личного состава ВСУ.

    Как сообщает Минобороны в Telegram-канале, российские войска в течение недели провели успешные операции на фронтах в Курской и Запорожской областях, освободив населенные пункты Заолешенка, Рубанщина и Степовое. Эти действия сопровождались массовыми ударами по военной инфраструктуре Украины, включая аэродромы, цеха и склады боеприпасов.

    Вооруженные силы России нанесли тринадцать групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, что привело к поражению объектов, связанных с украинскими армией и националистами. Подразделения группировки войск «Север» успешно уничтожали формирования ВСУ и освободили Заолешенку и Рубанщину, а группировка «Днепр» освободила Степовое.

    На других направлениях российские войска также достигли успехов, уничтожив значительное количество украинской техники и живой силы. В частности, на Харьковском и Белгородском направлениях были поражены подразделения механизированных бригад и штурмовых полков ВСУ, а на Запорожском и Херсонском направлениях уничтожены бригады теробороны и нацгвардии.

    В сумме украинские вооруженные формирования за неделю потеряли более 10 тыс. военнослужащих, а также технику, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия. Российская сторона также рапортует о сбитых воздушных целях, таких как самолеты и беспилотники.

    Всего с начала СВО уничтожено 658 самолетов, 283 вертолета, 47 719 БПЛА, 601 ЗРК, 22 420 танков и других боевых бронированных машин, 1530 РСЗО, 22 788 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 187 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее сообщалось, что российские военные успешно захватили опорный пункт украинских сил вблизи Кременной, который удерживался около года.

    Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС России продолжают окружать купянскую группировку Вооруженных сил Украины в регионе.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив более 250 украинских солдат и значительное количество техники, сообщает Минобороны.

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    21 марта 2025, 12:04 • Новости дня
    Россия достигла лидирующего уровня газификации в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Россия достигла самого высокого уровня газификации в мире в 2024 году, покрыв 74,7% территории, благодаря чему внутреннее потребление газа увеличилось на 4,3%, сообщает Минэнерго.

    По данным ведомства, страна стала мировым лидером по уровню газификации, доведя этот показатель до 74,7% в 2024 году, передает ТАСС.

    Министерство отметило, что более двух третей добываемого в России газа используется на внутреннем рынке.

    Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что рост поставок газа на внутренний рынок составил 4,3%, что стало возможным благодаря активной газификации регионов.

    Он также добавил, что такие меры способствуют улучшению экономической ситуации и повышению качества жизни граждан.

    Цивилев выразил уверенность в том, что продолжение программы газификации позволит усилить энергетическую безопасность страны и снизить зависимость от внешних поставок энергии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации.

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    21 марта 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперт объяснила промышленный и духовный рост Костромской области

    Политолог Кислицына: Костромская область при губернаторе Ситникова отлично адаптировалась к санкциям

    Эксперт объяснила промышленный и духовный рост Костромской области
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Костромская область адаптировалась к санкциям, развивает жилищное строительство, социальные программы, промышленное производство. Также регион уделяет огромное внимание возрождению духовных центров и культурного наследия. Благодаря такой работе губернатор Сергей Ситников получил одобрение президента Владимира Путина на участие в сентябрьских выборах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына.

    «Президент Владимир Путин уделяет очень большое внимание сохранению исторической памяти, неразрывно связывает дальнейшее развитие России с ее культурным наследием. Это своего рода ценностный фундамент нашего общества», – пояснила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

    Собеседница напомнила о согласии главы государства с просьбой губернатора Костромской области Сергея Ситникова оказать поддержку в праздновании 700-летия Ипатьевского монастыря в 2030 году. «Как отметил глава региона, речь идет не просто о туристическом месте, а о объекте духовной силы России. Президент дал всем институтам власти четкий сигнал: бережное отношение к историко-культурному наследию нашей страны является безусловным приоритетом его политики», – подчеркнула эксперт.

    «В целом, за 13 лет в статусе главы региона Ситников проявил себя как грамотный и эффективный управленец, ориентированный на повышение качества жизни местного населения. Особенные успехи отмечаются в лесопромышленном комплексе, создании комфортной и безопасной дорожной сети. Кроме того, за последние пять лет в регионе построено 1,5 млн кв. м. жилья», – перечислила она.

    «Качественно изменилась социальная политика. Регион одним из первых принял комплексную программу поддержки участников СВО и членов их семей. Ситников лично встречается с бойцами и узнает об их проблемах и потребностях. Все это характеризует управленческую стратегию его команды как человекоцентричную», – продолжила аналитик.

    «При поддержке федерального центра экономика области устойчиво развивается на фоне санкций. Повышение ВРП обеспечивается позитивной динамикой в обрабатывающей промышленности и машиностроении. В 1,6 раз выросло производство транспортных средств и оборудования, металлообработка увеличилась на 43,3%», – детализировала политолог.

    «Производительность труда в сельском хозяйстве за пять лет выросла в два раза. Команде Ситникова удалось адаптировать важнейшую для региона лесопромышленную отрасль к санкциям. Появляются новые рынки сбыта – Китай, Турция, Узбекистан, Казахстан, Белоруссия. Как результат, по данным за январь-май 2024 года производство выросло на 13,5%», – резюмировала Кислицына.

    Ранее Ситников доложил Путину о мерах поддержки участников СВО, проектах в области промышленности и транспортной инфраструктуры, развитии сельского хозяйства, состоянии сферы образования и подготовке кадров. Особое внимание было уделено местному здравоохранению и демографии.

    Ситников рассказал о помощи подшефным десантным полкам, участвующим в СВО – более восьми тысяч семей бойцов находятся на сопровождении властей региона. Им оказываются традиционные формы поддержки, а также выдаются земельные участки независимо от наличия жилья.

    Говоря об экономике и благосостоянии населения, Ситников отметил, что за последние четыре года в регион поступило 185 млрд рублей инвестиций, а доля населения с доходами ниже прожиточного уровня снизилась до 8,7%, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 42%.

    «Очень хорошо себя зарекомендовала программа «Социальный контракт», особенно в сельской местности, где люди начинают заниматься мелкотоварным производством, молочным, производством крафтовых сыров. Вот здесь люди просто «выстреливают», семьи входят в хорошую зону благополучия», – указал он.

    Губернатор поблагодарил Путина за проект «Безопасные качественные дороги», благодаря которому были приведены в полное нормативное состояние 1,2 тыс. км дорог.

    В завершение Ситников попросил одобрения президента на участие в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. «Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. Сами сейчас сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области вас поддержат», – ответил Путин.

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    21 марта 2025, 17:04 • Новости дня
    Набиуллина оценила шутки и мемы о своей деятельности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила нормальное отношение к шуткам и мемам о своей деятельности, подчеркнув, что особенно ценит их, когда они действительно смешные.

    Набиуллина заявила на пресс-конференции, что она позитивно воспринимает шутки и мемы о своей работе, передает ТАСС. Глава ЦБ отметила: «Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально».

    Ранее на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ Набиуллина сообщила, что российская экономика движется по траектории «мягкой посадки» без резких колебаний, в связи с умеренным замедлением спроса и снижением напряженности на рынке труда.

    Кроме того, она заявила, что Банк России не планирует вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков, а также о снижении вероятности повышения ключевой ставки.

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