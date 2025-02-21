Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Рубио обвинил Китай в утечке COVID-19 из лаборатории
Госсекретарь Рубио заявил о вероятной утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане
Госсекретарь США Марко Рубио поддержал теорию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, заявив, что вирус, вероятно, распространился в результате лабораторного инцидента.
Госсекретарь США Марко Рубио поделился своим мнением о происхождении вируса COVID-19, сообщает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что пандемия началась из-за утечки вируса из лаборатории в городе Ухань, Китай. В интервью журналистке Кэтрин Херридж Рубио отметил, что, по его мнению, в Китае «заигрались» с вирусом, что привело к его распространению.
Рубио добавил, что, вероятно, кто-то заразился вирусом внутри лаборатории, после чего он начал распространяться по Китаю и миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ пересмотрело свою позицию и теперь считает вероятным происхождение COVID-19 из лаборатории в Ухане, основываясь на анализе условий в этих лабораториях до пандемии. Китай обвинил ЦРУ в манипуляции данными о происхождении COVID-19. Эпидемиолог Геннадий Онищенко раскритиковал заявления ЦРУ об искусственном происхождении коронавируса, назвав их политизированными и без юридической значимости.