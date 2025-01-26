Онищенко отметил политизированность заявлений ЦРУ о происхождении коронавируса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Онищенко высказал мнение, что заявления представителей и ведомств США, включая ЦРУ, об искусственном происхождении коронавируса имеют политический характер. Как сообщает ТАСС, он уверен, что подобные обвинительные заявления будут появляться неоднократно.

«Это политизированная история. Я считаю, что это предвестник очередной информационно-политической атаки. Это будет еще продолжаться, обвинительные заявления еще будут возникать,» – заявил Онищенко.

Он считает, что последние выводы ЦРУ становятся логичным продолжением темы, поднятой в декабрьском докладе Конгресса США, где рассматривалась версия о лабораторном инциденте в Ухане как основной причине распространения вируса. По его мнению, заявления ЦРУ не имеют юридической значимости, так как США не приняли некоторые положения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Онищенко также отметил, что Китаю невыгодно было бы создавать такой вирус, так как именно эта страна первой пострадала от него. По его словам, генетический анализ, проведенный различными странами, не дает уверенности в искусственном происхождении коронавируса, и для точного заключения необходим комплексный подход.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай обвинил ЦРУ в манипуляции данными о происхождении COVID-19. ЦРУ пересмотрело свою позицию и теперь считает вероятным, что COVID-19 возник в лаборатории в Ухане.