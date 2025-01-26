ЦРУ изменило позицию и поддержало теорию лабораторного происхождения COVID-19

Tекст: Денис Тельманов

ЦРУ изменило свою позицию по происхождению COVID-19 и теперь поддерживает теорию о случайной утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане, сообщает New York Times. Согласно изданию, несмотря на отсутствие новых разведывательных данных, агентство опубликовало новую оценку, в которой отдает предпочтение лабораторной теории.



Источники издания пояснили, что последняя оценка ЦРУ частично опирается на более детальное изучение условий в лабораториях провинции Ухань, предшествовавших распространению пандемии. Также сообщается, что ранее американские конгрессмены, завершившие двухлетнее расследование, заявили о лабораторном происхождении вируса, что укрепляет эту версию.

В прошлом США инициировали расследование, касающееся источников коронавируса, что привлекло внимание к Уханьскому институту вирусологии. Американское правительство обвинило институт в отказе от сотрудничества и предоставления необходимой документации. Разведывательные службы США рассматривали две версии: утечку из китайской лаборатории и естественное заражение от животного.

В то же время, в марте 2021 года ВОЗ опубликовала доклад, в котором специалисты назвали утечку из лаборатории «крайне маловероятной», утверждая, что вирус вероятнее всего передался от летучих мышей через другое животное, а также рассмотрели возможную передачу через охлажденные продукты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доказательства лабораторного происхождения коронавируса на данный момент отсутствуют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В начале пандемии Россия и США обменивались медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус, для взаимопомощи в борьбе с COVID-19, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что штаммы COVID-19 продолжают циркулировать по всему миру без сезонного характера.