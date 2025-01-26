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    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

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    26 января 2025, 05:25 • Новости дня

    ЦРУ поддержало теорию утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

    ЦРУ изменило позицию и поддержало теорию лабораторного происхождения COVID-19

    Tекст: Денис Тельманов

    ЦРУ пересмотрело свою позицию и теперь считает вероятным происхождение COVID-19 из лаборатории в Ухане, основываясь на анализе условий в этих лабораториях до пандемии.

    ЦРУ изменило свою позицию по происхождению COVID-19 и теперь поддерживает теорию о случайной утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане, сообщает New York Times. Согласно изданию, несмотря на отсутствие новых разведывательных данных, агентство опубликовало новую оценку, в которой отдает предпочтение лабораторной теории.

    Источники издания пояснили, что последняя оценка ЦРУ частично опирается на более детальное изучение условий в лабораториях провинции Ухань, предшествовавших распространению пандемии. Также сообщается, что ранее американские конгрессмены, завершившие двухлетнее расследование, заявили о лабораторном происхождении вируса, что укрепляет эту версию.

    В прошлом США инициировали расследование, касающееся источников коронавируса, что привлекло внимание к Уханьскому институту вирусологии. Американское правительство обвинило институт в отказе от сотрудничества и предоставления необходимой документации. Разведывательные службы США рассматривали две версии: утечку из китайской лаборатории и естественное заражение от животного.

    В то же время, в марте 2021 года ВОЗ опубликовала доклад, в котором специалисты назвали утечку из лаборатории «крайне маловероятной», утверждая, что вирус вероятнее всего передался от летучих мышей через другое животное, а также рассмотрели возможную передачу через охлажденные продукты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доказательства лабораторного происхождения коронавируса на данный момент отсутствуют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В начале пандемии Россия и США обменивались медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус, для взаимопомощи в борьбе с COVID-19, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что штаммы COVID-19 продолжают циркулировать по всему миру без сезонного характера.

    25 января 2025, 11:45 • Новости дня
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

    Читатели французского издания Le Figaro активно реагируют на заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости»

    Один из комментаторов, Patin-couffin, отметил, что Зеленский является главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    «Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной», – указал он.

    Другой читатель, Lisk, призвал к остановке конфликта, подчеркнув, что западные страны оказались в затруднительном положении.

    «Пора остановиться, учитывая, что мы разорены. США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище», – отметил комментатор.

    В комментариях также выражается недовольство отсутствием действий со стороны европейских лидеров. «Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы...», – отметил Steak-frites.

    Читатель Jack Finance выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа.

    «Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей», – подытожил он.

    Накануне Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

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    25 января 2025, 18:08 • Новости дня
    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине

    Unherd: Запад может разморозить 300 млрд долларов активов России для переговоров

    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам потребуется разморозить активы России на сумму около 300 млрд долларов для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил колумнист Unherd Вольфганг Мюнхау.

    Мюнхау заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу, вероятно, придется разморозить российские активы. Он отметил, что о таком шаге политики и журналисты говорят редко, несмотря на то что санкции становятся все менее эффективными, передает ТАСС.

    «Москва и Запад более не зависят друг от друга, и союзники Украины должны понять, что их санкции с течением времени теряют эффективность», – написал Мюнхау.

    Он также обратил внимание на недавние угрозы президента США Дональда Трампа использовать санкции и тарифы против России. По мнению Мюнхау, Кремль «отмахнулся» от этих угроз, подчеркивая их банальность. Колумнист считает, что новые санкции не окажут значительного влияния, а у Трампа отсутствует внятная стратегия по отношению к России.

    После начала специальной военной операции Москвы западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе, в частности, на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва предпримет ответные шаги в случае конфискации своих активов.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог обсуждал возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Украине.

    Президент Дональд Трамп также заявил о намерении добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    25 января 2025, 09:45 • Новости дня
    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине

    Reuters: USAID прекратило финансирование украинских проектов по приказу правительства США

    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства, пишет Reuters.

    Агентство США по международному развитию получило указ от правительства остановить финансирование проектов, реализуемых на Украине, передает РИА «Новости».

    До настоящего времени USAID поддерживало множество инициатив на Украине, включая программы экономического развития и гуманитарной помощи.

    Ранее США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины.

    До этого Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

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    25 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон отметил, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    По его словам, Путин обладает навыками, которые позволяют ему оказывать влияние на американского лидера Трампа, передает РИА «Новости».

    Болтон считает подобные действия Путина потенциально опасными для Украины.

    Он выразил обеспокоенность тем, что такая динамика между лидерами может повлиять на международные отношения и стабильность в регионе.

    Ранее читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

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    26 января 2025, 01:29 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном увеличении территории США

    Трамп предсказал значительное расширение территории США в ближайшем будущем

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти.

    Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о возможном значительном увеличении территории США в ближайшем будущем, передает ТАСС. Выступая в Лас-Вегасе, Трамп подчеркнул: «В недалеком будущем наша страна может очень значительно увеличиться». Он добавил, что это может произойти «довольно скоро», однако не уточнил, каким образом.

    Ранее Трамп неоднократно высказывал идею о вступлении Канады в состав США, обещая ей военные и экономические преимущества. Однако власти Канады неизменно отвергали такую возможность. Также Трамп подчеркивал необходимость присоединения Гренландии к США, угрожая Дании высокими торговыми пошлинами в случае отказа от острова. Уже в первый президентский срок он предлагал купить Гренландию, но это предложение было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен требовал продать Гренландию. Также Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения. Арктика становится ключевым геополитическим регионом, и Россия должна усилить свои позиции, чтобы защитить национальные интересы, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.


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    25 января 2025, 23:22 • Новости дня
    Трамп возобновил поставки Израилю авиабомб MK-84

    Трамп решил отправить Израилю 1 800 бомб MK-84 после снятия запрета Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение разрешить поставки Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов, сообщает Axios. Ранее такой запрет был введен администрацией Джо Байдена. Израильские должностные лица подтвердили, что Белый дом распорядился о снятии ограничений и готовится к отправке оружия.

    Портал Axios отмечает, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84 будут погружены на судно и доставлены в Израиль. Эти бомбы ранее хранились на складах в США. Байден опасался применения данных вооружений в секторе Газа из-за возможных жертв среди мирных жителей.

    Параллельно с этим, 15 января стало известно о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. Также стороны договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины. Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана.

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    25 января 2025, 07:05 • Новости дня
    США приостановили въезд мигрантов по программе Uniting for Ukraine

    США приостановили въезд украинцев в рамках программы Uniting for Ukraine

    Tекст: Максим Попов

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось временно приостановить программы, разрешавшие мигрантам, включая украинцев, временно проживать в стране, сообщило New York Times.

    По информации издания, Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить программы, позволяющие мигрантам из ряда стран, в том числе Украины временно проживать в стране, передает РИА «Новости».

    В директиве, направленной высокопоставленным чиновником Службы гражданства и иммиграции, подчеркивается необходимость «немедленно прекратить» вынесение окончательных решений по заявкам, связанным с этими программами. Это сделано на фоне их пересмотра новой администрацией США, которая может принять решение об их закрытии.

    Среди программ, которые могут быть затронуты, упоминаются инициативы, позволяющие иммигрантам из Кубы, Гаити, Венесуэлы и других стран въезжать в США.

    С апреля текущего года в США действует программа Uniting for Ukraine, предоставляющая украинским беженцам право жить и работать в стране в течение двух лет при наличии спонсора. Возможное прекращение этой и других программ может серьезно повлиять на планы мигрантов, отмечается в статье.

    До этого глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, заявив о необходимости предотвратить «наводнение страны получателями пособий». Кроме того, МВД Польши решило пересмотреть правила получения пособия «800 плюс» для украинских беженцев.

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    26 января 2025, 01:02 • Новости дня
    Трамп заявил о просьбе к Саудовской Аравии инвестировать 1 трлн долларов

    Трамп предложил Саудовской Аравии увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил намерение попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в экономику США до одного трлн долларов, выступая в Лас-Вегасе он отметил, что Эр-Рияд уже объявил о вложении шестисот млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп заявил о своей намерении попросить Саудовскую Аравию увеличить объем инвестиций в американскую экономику до одного трлн долларов, передает ТАСС. Трамп выступил с этой инициативой в Лас-Вегасе, подчеркнув, что Эр-Рияд уже объявил о планах инвестировать шестьсот млрд долларов, но, по его мнению, сумма может быть доведена до одного трлн.

    Он отметил, что предложит наследному принцу и премьер-министру Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «округлить сумму [инвестиций] до примерно одного трлн долларов». Дональд Трамп выразил уверенность, что Саудовская Аравия согласится с его предложением, поскольку Вашингтон «очень хорошо относится» к этой стране.

    Трамп также сообщил журналистам в Белом доме о своей готовности посетить Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом в случае достижения договоренности о таких крупных инвестициях. Это предложение может усилить экономические связи между двумя странами и открыть новые возможности для американского рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что снижение цен на нефть сможет завершить конфликт на Украине; пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что снижение цен на нефть и завершение конфликта на Украине никак не связаны между собой; бизнесмен Олег Дерипаска выразил сомнение в эффективности обращения Трампа к ОПЕК, называя его предсказуемым, и подчеркнул, что недоверие к заявлениям Трампа связано с планами США привлечь значительные инвестиции из Саудовской Аравии.

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    26 января 2025, 03:26 • Новости дня
    Трамп разработал план перехода TikTok под контроль Oracle

    Трамп готовит сделку для передачи контроля над TikTok компании Oracle

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа разрабатывает план, при котором Oracle и сторонние инвесторы возьмут под контроль TikTok, уменьшив китайскую долю до минимума.

    Как сообщает NPR, администрация Дональда Трампа работает над планом передачи контроля над TikTok американской компании Oracle. Источники утверждают, что по условиям обсуждаемой сделки, Oracle и группа сторонних инвесторов возьмут на себя значительную часть управления TikTok, тогда как китайская компания ByteDance сохранит лишь миноритарную долю.

    Подробности сделки включают контроль Oracle над алгоритмами приложения, сбором данных и обновлением программного обеспечения. Это позволит Oracle фактически следить за деятельностью TikTok и обеспечивать ее надзор. Несмотря на это, ByteDance не полностью уйдет из проекта, но ее доля снизится до минимального уровня, подчеркивается в публикации.

    Ожидается, что стоимость TikTok в рамках этой сделки может достичь 200 млрд долларов. Американская компания Microsoft рассматривается как один из потенциальных инвесторов, что может повлиять на окончательные условия соглашения.

    Интересно, что ранее президент Джо Байден подписал закон, требующий продажи TikTok или прекращения его работы в США. Однако после заверений со стороны Трампа приложение снова стало доступно для американских пользователей. Трамп объявил об отсрочке запрета и заявил о желании США владеть половиной TikTok, но не уточнил, что это означает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис TikTok начал восстановление своей работоспособности в США после получения от Дональда Трампа заверений о безопасности для компаний-партнеров, американские пользователи TikTok выразили недовольство изменениями в алгоритмах и цензурой после блокировки и возобновления работы приложения, а президент США Дональд Трамп отметил в интервью Fox News, что китайские телефоны и компьютеры могут представлять более серьезную угрозу для национальной безопасности США, чем TikTok.

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    25 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Пентагон не стал опровергать передачу разведданных Сирии

    Пентагон не подтвердил и не опроверг сообщения о передаче разведданных США Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства».

    Министерство обороны США не подтвердило информацию о возможной передаче разведывательных данных новому сирийскому правительству, сообщает ТАСС. Представитель Пентагона заявил, что ведомство не обсуждает разведоперации по соображениям безопасности. Газета The Washington Post пишет, что США якобы передавали данные о террористической угрозе от ИГ руководству Сирии, включая «Хайат Тахрир аш-Шам».

    Источник издания утверждает, что американская разведка помогла предотвратить атаки ИГ на религиозные объекты вблизи Дамаска в начале месяца. Газета отмечает, что передача данных не значит, что США полностью принимают «Хайат Тахрир аш-Шам», которая остается в списке террористических организаций в США.

    Сообщается, что США начали передавать разведданные напрямую в декабре 2024 года, пытаясь выстроить отношения с новым сирийским руководством. Это было обусловлено опасениями США о возможном восстановлении ИГ в регионе, когда правительство Сирии укрепляет свою власть. Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа возглавляет «Хайат Тахрир аш-Шам».

    Ситуация в Сирии стала напряженной после захвата оппозиционными силами городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс в декабре. Президент Башар Асад покинул страну, и новое временное правительство возглавил Мухаммед аль-Башир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США намерены сохранить небольшое военное присутствие в Сирии для предотвращения возрождения террористической группировки «Исламское государство*» сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома.

    Сирийские власти ввели запрет на импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также ограничили въезд граждан последних двух стран.

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американские военные не строят новую базу на севере Сирии и не планируют совместные патрули с курдскими силами.

    Турецкие СМИ сообщили, что США отправили новое военное оборудование и припасы боевикам запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» в Сирии.

    В Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих, что значительно превышает ранее объявленное количество в 900 человек, отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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    26 января 2025, 00:55 • Новости дня
    Трамп допустил пересмотр выхода США из ВОЗ

    Трамп заявил о возможном пересмотре решения о выходе США из ВОЗ

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ, если организация изменит свои подходы.

    Как сообщает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем может пересмотреть решение о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это заявление он сделал во время выступления в Лас-Вегасе, упомянув, что ранее США платили 500 млн долларов в год, в то время как Китай вносил лишь 39 млн долларов.

    Трамп подчеркнул, что ему предлагали вернуть США в ВОЗ с тем же уровнем взносов, что и у Китая, но он отказался от этого предложения. «Может быть, мы бы рассмотрели возможность того, чтобы снова делать это», – отметил бывший президент США, добавив, что организации необходимо «навести порядок».

    Ранее, 20 января, Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, ссылаясь на чрезмерное влияние Китая на организацию. Однако с приходом на пост президента Джо Байдена, это решение было аннулировано, и США продолжили оставаться в ВОЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, сославшись на несоразмерные взносы США и Китая. Решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстными интересами, а не заботой о здоровье граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Еврокомиссия обеспокоена решением США выйти из ВОЗ и надеется на его пересмотр для устойчивого противодействия мировым угрозам в здравоохранении, заявила представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова.

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    26 января 2025, 03:01 • Новости дня
    США может потребоваться согласие Британии для покупки Гренландии

    США смогут выкупить Гренландию только при отказе Британии от покупки

    Tекст: Денис Тельманов

    США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова, сообщил бывший датский министр Том Хейм. Это связано с соглашением 1917 года, предоставляющим Британии первоочередное право на покупку.

    Экс-министр по делам Гренландии Том Хейм заявил об обязательности согласия Британии для покупки Гренландии США, передает ТАСС. Хейм отметил, что Британия еще в 1917 году потребовала права первой покупки Гренландии в случае ее продажи. Это условие было закреплено в договоре о Датской Вест-Индии, когда США выкупили у Дании за 25 млн долларов колонии, ныне известные как Американские Виргинские Острова.

    Согласно упомянутому договору, датское правительство гарантировало, что распространит свои экономические и политические интересы на всю Гренландию, и США юридически признали эту территорию датской. Хейм подчеркнул, что президент Дональд Трамп, высказывая интерес к покупке острова, возможно, не знал об этом соглашении.

    The Sunday Times отметила, что Лондон вряд ли будет претендовать на остров, хотя юридически имеет право первой покупки. Трамп ранее угрожал ввести торговые пошлины против Дании за отказ продать Гренландию. В недавнем разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, как сообщила Financial Times, Трамп настаивал на покупке, но получил отказ, что усилило его конфронтационные настроения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти, в то время как сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, а ранее предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

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    26 января 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп обсудил мир на Ближнем Востоке с королем Иордании

    Трамп обсудил с королем Иордании Абдаллой II поддержку мира и стабильности на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, в котором обсуждались вопросы регионального мира и стабильности.

    Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, сообщает РИА «Новости». В ходе беседы Трамп поблагодарил монарха за «долгую дружбу» и обсудил «вопросы поддержания регионального мира, безопасности и стабильности». Король Иордании поздравил Трампа с прошедшей инаугурацией.

    Администрация США заявила, что в Белом доме ожидают продолжения контактов между Трампом и Абдаллой II по вопросам, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке. Поддержка мира и стабильности в этом регионе остается одним из приоритетов для Вашингтона, и администрация стремится укрепить взаимодействие с ключевыми партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил намерение попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в экономику США до одного трлн долларов, отмечая, что Эр-Рияд уже объявил о вложении 600 млрд долларов. Также сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне, что может произойти до завершения первого этапа сделки по Газе.

    При этом администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб MK-84 массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

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    26 января 2025, 05:40 • Новости дня
    Трамп вновь заявил о готовности встретиться с Путиным

    Трамп сообщил о намерении вскоре обсудить с Путиным урегулирование конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп выразил желание вскоре обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Президент США Дональд Трамп вновь выразил намерение поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он заявил о готовности встречаться немедленно, если это будет возможно. Трамп также добавил, что слышал о желании Путина увидеться и обсудить урегулирование украинского кризиса.

    Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул: «Он хочет поговорить, и мы скоро поговорим». Кроме того, президент США отметил, что неоднократно контактировал с Владимиром Зеленским, указав на стремление украинской стороны к миру. По словам Трампа, Путин также заинтересован в прекращении войны.

    Трамп ранее не исключил прекращения поставок американского оружия Киеву и выразил готовность встретиться с Путиным в любое удобное время. Вместе с этим он допустил возможность ужесточения санкций в случае отказа России от сделки по Украине. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул открытость Москвы к диалогу с новой американской администрацией, акцентировав внимание на необходимости устранения первопричин кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отношения России и США балансируют на грани разрыва, но Москва видит обещания американского лидера Дональда Трампа реанимировать диалог, сообщали в российском МИД. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

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    26 января 2025, 05:50 • Новости дня
    Трамп заявил о полной зависимости Канады от США

    Дональд Трамп считает Канаду зависимой от США и неспособной быть суверенной

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил мнение, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и отметил, что без американской поддержки она бы не существовала как независимое государство.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов и не может считаться суверенной страной, передает ТАСС. В разговоре с журналистами пресс-пула Белого дома он подчеркнул, что Канада годами использовала США для своей выгоды. «Без наших субсидий Канада в действительности не существует», – считает президент США.

    Трамп также утверждал, что Соединенные Штаты теряют 250 млрд долларов ежегодно из-за взаимоотношений с Канадой. Он заявил, что может остановить это за один день, после чего «Канады не существовало бы как независимой страны». Американский лидер неоднократно предлагал Канаде стать частью США, обещая военные и другие преимущества, однако, власти Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо, категорически отвергали такую возможность.

    В своих заявлениях Трамп акцентирует внимание на том, что без американской поддержки Канада не могла бы существовать в качестве независимого государства. Он подчеркивает, что это положение дел неприемлемо для США. Кроме того, Трамп упомянул, что правительство Канады не должно рассчитывать на прежние условия сотрудничества с Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова согласно соглашению 1917 года. Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, но не уточнил, как это может произойти. Президент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

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