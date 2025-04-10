В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.3 комментария
Россия и США условились об облегчении режима передвижения и виз для дипломатов
На консультациях в Стамбуле Россия и США обсудили меры по упрощению визового режима и передвижения для дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
На консультациях в Стамбуле Россия и США достигли соглашения по вопросам, касающимся облегчения режима передвижения дипломатов и упрощения визовых процедур, сообщает ТАСС.
Дарчиев отметил, что стороны договорились о дальнейших мерах, направленных на улучшение условий для передвижения дипломатов в странах пребывания.
Ранее стало известно, что консультации между Россией и США по нормализации работы посольств завершились в Стамбуле без каких-либо заявлений для прессы.
Напомним, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.