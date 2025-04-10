В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.3 комментария
Консультации России и США в Стамбуле завершились
Консультации между Россией и США по нормализации работы посольств завершились в Стамбуле без каких-либо заявлений для прессы.
Переговоры длились пять с половиной часов и проходили в российском генконсульстве. После завершения консультаций автомобиль с делегацией США покинул территорию российского генконсульства первым. Детали обсуждения не были обнародованы, передает ТАСС.
Ранее знакомый с ходом переговоров источник сообщил, что делегации России и США завершат консультации в Стамбуле в четверг, второй день переговоров не запланирован.
Напомним, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.