В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Названа дата окончания переговоров России и США в Стамбуле
Консультации делегаций России и США в Стамбуле завершатся в четверг
Делегации России и США завершат консультации в Стамбуле в четверг, второй день переговоров не запланирован.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник.
«Переговоры однодневные, информации о возможности второго раунда не поступало», – отметил собеседник агентства.
Напомним, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США, который пройдет в закрытом формате в здании генконсульства РФ и продлится несколько часов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.
Делегации России и США отказались от заявлений для прессы в Стамбуле.