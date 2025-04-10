В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Делегации России и США отказались от заявлений для прессы в Стамбуле
Заявлений для СМ по итогам консультаций делегаций России и США в Стамбуле по вопросам работы посольств не будет, сообщил информированный источник.
Итоги переговоров планируется подвечти позднее позже по линии МИД двух стран, передает ТАСС со сслкой на источник
Напомним, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США, который касается исключительно двухсторонних отношений.
Делегацию России возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а США – заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.