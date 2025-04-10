Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Назначено время переговоров России и США в Стамбуле
Российскую делегацию на переговорах России и США в Стамбуле возглавил посол Дарчиев
В Стамбуле в четверг в 10.00 по местному времени начнется второй раунд консультаций делегаций России и США, которые возглавляют посол в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.
Консультации между Россией и США пройдут в Стамбуле. Начало переговоров назначено на 10:00 по московскому времени, что совпадает с местным временем в Стамбуле. Переговоры начнутся сразу после прибытия делегаций в российское генеральное консульство в городе, передает ТАСС.
Российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Обстановка перед зданием консульства спокойная. Журналисты из России, Турции и западных стран уже выстроились в ожидании начала консультаций. На улице много прохожих и туристов, продолжается движение автомобилей, открываются кафе.Как передает РИА «Новости».
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о подготовке встречи России и США по «раздражителям».
Также в Кремле сообщили, что на предстоящей встрече в Стамбуле Россию будет представлять министерство иностранных дел.