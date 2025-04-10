Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Начались переговоры России и США в Стамбуле
В Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США, который пройдет в закрытом формате в здании генконсульства РФ и продлится несколько часов.
В Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций России и США, передает ТАСС.
Встреча стартовала в 10.00 по местному времени и проходит в здании российского генерального консульства. Консультации проходят в полностью закрытом формате, что подтверждают источники агентства.
Российскую делегацию возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Переговоры между странами продлятся несколько часов, однако они не будут такими продолжительными, как предыдущий раунд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация выразила позитивный настрой на переговоры.