Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Российская делегация выразила позитивный настрой на переговоры в Стамбуле
Российская делегация с позитивным настроем прибыла на переговоры с США в Стамбуле, где обсудят вопросы работы посольств, сообщил информированный источник.
Российская делегация выразила позитивный настрой перед консультациями с США в Стамбуле, которые касаются работы посольств, передает ТАСС.
Источник сообщил, что российская делегация настроена на конструктивный диалог. Основной темой обсуждения станут вопросы работы посольств, требующие решения на высшем уровне.
Машина американской делегации уже прибыла в Генеральное консульство России в Стамбуле, где и пройдут переговоры.
В Стамбуле в четверг в 10.00 по местному времени начнется второй раунд консультаций делегаций России и США, которые возглавляют посол в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о подготовке встречи России и США по «раздражителям».