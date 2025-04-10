В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Кремль назвал тему переговоров России и США в Турции
Песков: Тема Украины на переговорах в Стамбуле не обсуждается
Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на данный момент между МИД России и Госдепом идут переговоры только по нормализации отношений между Россией и США, темы Украины нет, передает ТАСС.
В четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США, который пройдет в закрытом формате в здании генконсульства РФ и продлится несколько часов.
Российская делегация прибыла на переговоры с позитивным настроем.
Делегацию России возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а США – заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.