Попова заявила об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова заявила об отсутствии доказательств лабораторного происхождения коронавируса

Tекст: Антон Антонов

«Пока доказательств того, что этот вирус лабораторный и выпустили его, и уж точно ни с чего всего началось – доказательств нет», – заявила Попова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Попова отметила, что рабочая группа Всемирной организации здравоохранения, которая занималась исследованием этого вопроса, была в Санкт-Петербурге. Как сообщила Попова, никаких дополнительных данных о лабораторном происхождении вируса нет, пишет «Комсомольская правда».

Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмены США завершили расследование, которое показало, что коронавирус, вероятнее всего, имеет якобы лабораторное происхождение и мог распространиться из Уханьского института вирусологии.

По мнению американских и европейских ученых, очагом распространения коронавируса являлся рынок морепродуктов в китайском городе Ухань.