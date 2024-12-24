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Попова заявила об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова заявила об отсутствии доказательств лабораторного происхождения коронавируса
На данный момент доказательства лабораторного происхождения коронавируса отсутствуют, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Пока доказательств того, что этот вирус лабораторный и выпустили его, и уж точно ни с чего всего началось – доказательств нет», – заявила Попова в эфире Радио «Комсомольская правда».
Попова отметила, что рабочая группа Всемирной организации здравоохранения, которая занималась исследованием этого вопроса, была в Санкт-Петербурге. Как сообщила Попова, никаких дополнительных данных о лабораторном происхождении вируса нет, пишет «Комсомольская правда».
Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмены США завершили расследование, которое показало, что коронавирус, вероятнее всего, имеет якобы лабораторное происхождение и мог распространиться из Уханьского института вирусологии.
По мнению американских и европейских ученых, очагом распространения коронавируса являлся рынок морепродуктов в китайском городе Ухань.