Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Косметолог перечислила главные правила ухода за кожей в осенне-зимний период
Врач-косметолог Миронова перечислила правила ухода за кожей зимой
С наступлением холодов уход за кожей лица и рук требует изменения привычных процедур, заявила исполнительный директор клиники косметологии, эксперт по здоровой коже и в области косметологии, врач-косметолог Василина Миронова.
Зимой необходимо отказаться от очищения кожи до скрипа и перейти на мягкие средства.
«Первое, с чего мы начинаем, это мягкое очищение. Мы, скажем так, забываем про скрип кожи. То есть убираем все агрессивные гели для умывания, пенки до скрипа и переходим на крем-гели, на молочко, на гидрофильные масла. Потому что сейчас нам очень важно сохранять липидный слой, иначе кожа начнет сохнуть еще сильнее», – отметила Миронова в эфире радио Sputnik.
Эксперт посоветовала сменить легкие летние гели на кремы с церамидами, пептидами или маслами ши и жожоба. При этом она предостерегла от нанесения составов с чистой гиалуроновой кислотой перед выходом на мороз.
Вода на холоде способна кристаллизоваться и травмировать кожу, поэтому увлажняющие средства лучше использовать минимум за час до улицы или переносить на вечернее время.
Холодное время года идеально подходит для введения в домашний уход ретинола и различных кислот для обновления рельефа и борьбы с пигментацией. Косметолог подчеркнула важность применения SPF-защиты даже зимой, так как ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака и отражаются от снега.
Кроме того, специалист напомнила о необходимости пить теплую воду и ставить увлажнители воздуха в помещениях с работающими батареями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, терапевт Алексей Парамонов предупредил об опасности приема высоких доз витаминов. Дерматолог Егорова рассказала о необходимости особого ухода за кожей тела из-за падения влажности воздуха в квартирах во время отопительного сезона. Дерматолог Шухман назвала причину возникновения аллергии на холод.