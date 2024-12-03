Конгресс США подтвердил лабораторное происхождение коронавируса

Конгресс США представил доклад о лабораторном происхождении COVID-19 из Уханя

Tекст: Мария Иванова

Конгрессмены США пришли к выводу, что коронавирус COVID-19, скорее всего, имеет лабораторное происхождение, сообщает РИА «Новости». В докладе подкомитета по коронавирусу палаты представителей США утверждается, что вирус, вероятно, возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился в результате утечки.

Авторы доклада приводят пять аргументов в поддержку своей теории. Конгрессмены отмечают, что COVID-19 обладает биологическими характеристиками, которые ранее не были обнаружены в природе, и все случаи заражения происходят от одного источника, в отличие от предыдущих пандемий. Также указывается, что в Ухане находится ведущая лаборатория по изучению вирусов SARS, которая, по мнению законодателей, проводила исследования при «неадекватных уровнях биологической безопасности».

Доклад также упоминает, что сотрудники Уханьского института вирусологии заболели вирусом, похожим на COVID, еще осенью 2019 года. Это произошло за несколько месяцев до того, как вирус был обнаружен на рынке диких животных в Ухане. Авторы заявляют, что если бы существовали доказательства естественного происхождения вируса, они бы уже появились.

Между тем в сентябре 2023 года американские и европейские ученые опубликовали статью в журнале Cell, где утверждают, что рынок морепродуктов в Ухане стал очагом распространения коронавируса. По их данным, там продавали млекопитающих, таких как циветы и енотовидные собаки, которые могли быть заражены вирусом. Эти звери были обнаружены в западной части рынка, где и были зафиксированы первые случаи заболевания.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. К началу января 2020 года было объявлено, что причиной вспышки стал новый коронавирус. В марте того же года ВОЗ официально признала распространение вируса пандемией.

Ранее американские и европейские ученые назвали очагом распространения COVID-19 рынок морепродуктов в китайском городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения пытается воздействовать на Пекин для предоставления дополнительных данных о происхождении COVID-19.

ВОЗ также подтвердила, что штаммы COVID-19 продолжают циркулировать по всему миру без сезонного характера.

Между тем риски заноса летучими мышами в Россию новых инфекций из других стран возрастают, при этом передача вирусов наиболее вероятна между западной частью России и европейскими странами, заявили ученые Томского и Дагестанского государственных университетов.