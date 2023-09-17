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В ВОЗ признались в давлении на Китай для получения информации по COVID-19
Гендиректор ВОЗ Гебрейесус признался в попытках надавить на Китай для информации по COVID-19
Всемирная организация здравоохранения пытается воздействовать на Пекин, чтобы тот предоставил дополнительные данные о происхождении COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
ВОЗ давит на Китай, чтобы тот предоставил полные данные о происхождении вируса, сказал Гебрейесус в интервью Financial Times, передает РИА «Новости».
Также организация призывает страны, проводящие встречи с представителями Пекина, включать этот вопрос в повестку дня. ВОЗ готова послать собственную команду, если власти КНР позволят это сделать, подчеркнул он.
Гебрейесус заявил, что происхождение вируса в конечном итоге раскроют. Организация рассматривает все возможные версии, включая утечку из лаборатории, а также передачу от животных к человеку.
В марте президент США Джо Байден подписал проект закона, обязывающий разведку страны рассекретить данные о происхождении COVID-19. Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен называл версию о лабораторной утечке коронавируса в Ухане весьма реальной.