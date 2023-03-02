Блинкен назвал очень реальной версию о лабораторной утечке COVID-19

Госсекретарь США Блинкен: Версия с лабораторной утечкой COVID-19 в китайском Ухане очень реальна, но не окончательна

США считают версию с лабораторной утечкой очень реальной, но не окончательной, единого мнения по этому поводу нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналу India Today.

Блинкен заявил, что ряд ведомств США, ссылаясь на результаты интенсивных исследований, утверждают, что коронавирус произошел в результате лабораторной утечки в Ухане. В то же время, другие считают, что, возможно, его источник находился где-то на животном рынке, также в Ухане. По его словам, единого мнения о происхождении вируса нет, передает РИА «Новости».

Блинкен отметил, что США не могут с уверенностью склониться в пользу того или иного варианта. По его словам, вероятность того, что COVID-19 был создан в лаборатории, очевидна и очень реальна, но не окончательна.

При этом он подчеркнул, что данный вопрос не следует рассматривать вместе с тем, стремился ли кто-либо использовать коронавирус в рамках реализации своей программы биологического оружия.

Ранее в конце прошлого года США связали распространение COVID с «инцидентом с исследованием», заявив, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса себя дискредитировала.

МИД Китая опроверг данные ФБР о «лабораторном происхождении» коронавируса.