В Хабаровске осудили группу за контрабанду леса в Китай

Tекст: Катерина Туманова

Фигуранты получили от семи с половиной до 15 лет и двух месяцев лишения свободы в колониях строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Им также назначены штрафы от 110 тыс. до 130 тыс. рублей. Две осужденные женщины отправятся в колонию после того, как их детям исполнится 14 лет, передает ТАСС.

Их признали виновными в организации преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов и незаконном создании коммерческих организаций на подставных лиц.

С 2016 по 2019 год участники группы приобрели в Приморье более 120 тыс. кубометров нелегально заготовленного монгольского дуба и маньчжурского ясеня.

Для экспорта древесины они зарегистрировали восемь фирм на подставных лиц и изготовили поддельные документы. Арестованные деньги и имущество фигурантов на сумму свыше 62 млн рублей обращены в доход государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в заказнике Хабаровского края незаконно вырубили лес на 35 млн рублей. Во Владивостоке двух местных жителей осудили за контрабанду леса на 590 млн рублей. В первом квартале 2026 года объем незаконных рубок в России сократился на 23%.