Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Организатор контрабанды леса в Китай получил срок в Хабаровске
В Хабаровске осудили группу за контрабанду леса в Китай
Суд в Хабаровске вынес приговоры руководителю и четырем участникам преступного сообщества за контрабанду ценных пород древесины в Китай на сумму более 1,7 млрд рублей, сообщили в Управлении Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.
Фигуранты получили от семи с половиной до 15 лет и двух месяцев лишения свободы в колониях строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Им также назначены штрафы от 110 тыс. до 130 тыс. рублей. Две осужденные женщины отправятся в колонию после того, как их детям исполнится 14 лет, передает ТАСС.
Их признали виновными в организации преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов и незаконном создании коммерческих организаций на подставных лиц.
С 2016 по 2019 год участники группы приобрели в Приморье более 120 тыс. кубометров нелегально заготовленного монгольского дуба и маньчжурского ясеня.
Для экспорта древесины они зарегистрировали восемь фирм на подставных лиц и изготовили поддельные документы. Арестованные деньги и имущество фигурантов на сумму свыше 62 млн рублей обращены в доход государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в заказнике Хабаровского края незаконно вырубили лес на 35 млн рублей. Во Владивостоке двух местных жителей осудили за контрабанду леса на 590 млн рублей. В первом квартале 2026 года объем незаконных рубок в России сократился на 23%.