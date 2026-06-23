Во Владивостоке двух жителей осудили за контрабанду леса на 590 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жители Владивостока, организовавшие незаконный экспорт лесоматериалов на сумму свыше 590 млн рублей, приговорены к реальным срокам лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В период с 2017 по 2019 год злоумышленники вывезли за рубеж более 200 тыс. кубометров древесины различных пород.

Для реализации преступной схемы осужденные имитировали легальные операции с лесом, покупая его без необходимых разрешительных документов.

«Суд приговорил организатора к восьми годам шести месяцам лишения свободы… и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Женщине назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы… и штрафа в размере 700 тыс. рублей», – сообщили в надзорном ведомстве.

Осужденная женщина начнет отбывать свой срок только после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Фигуранты дела признаны виновными в незаконном перемещении стратегически важных ресурсов в крупном размере через таможенную границу.

Летом прошлого года транспортная полиция Забайкалья завершила расследование дела о контрабанде сибирской лиственницы на 164 млн рублей.