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Во Владивостоке двух жителей осудили за контрабанду леса на 590 млн рублей
В Приморском крае вынесен приговор мужчине и женщине, организовавшим незаконный вывоз за границу крупной партии древесины стоимостью более 590 млн рублей, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Жители Владивостока, организовавшие незаконный экспорт лесоматериалов на сумму свыше 590 млн рублей, приговорены к реальным срокам лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
В период с 2017 по 2019 год злоумышленники вывезли за рубеж более 200 тыс. кубометров древесины различных пород.
Для реализации преступной схемы осужденные имитировали легальные операции с лесом, покупая его без необходимых разрешительных документов.
«Суд приговорил организатора к восьми годам шести месяцам лишения свободы… и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Женщине назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы… и штрафа в размере 700 тыс. рублей», – сообщили в надзорном ведомстве.
Осужденная женщина начнет отбывать свой срок только после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Фигуранты дела признаны виновными в незаконном перемещении стратегически важных ресурсов в крупном размере через таможенную границу.
Летом прошлого года транспортная полиция Забайкалья завершила расследование дела о контрабанде сибирской лиственницы на 164 млн рублей.