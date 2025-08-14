Контрабандисты пытались вывезти из Забайкалья 16 тыс. кубометров лиственницы

Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
Контрабандисты пытались вывезти из Забайкалья лиственницу на 164 млн рублей
Транспортная полиция в Забайкалье установила группу, организовавшую незаконный вывоз леса на сумму 164 млн рублей за пределы ЕАЭС.
Транспортная полиция Забайкалья завершила расследование дела о контрабанде более 16 тыс. кубометров леса на сумму 164 млн рублей, сообщает МВД в Telegram.
По данным следствия, организацией схемы занимался 37-летний гражданин одной из стран Восточной Азии с опытом внешнеэкономической деятельности.
В преступную группу он вовлек своего 41-летнего соотечественника и двоих жителей Забайкалья в возрасте 33 и 58 лет. С 2018 по 2020 год обвиняемые скупали незаконно заготовленную сибирскую лиственницу, а для таможенных органов подготавливали подложные документы о происхождении древесины. Лесоматериалы затем отправлялись железнодорожным транспортом через границу ЕАЭС.
Сейчас уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК России направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и продолжают ожидать решения суда.
