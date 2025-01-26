Китай обвинил ЦРУ в манипуляциях из-за версии о происхождении COVID-19 из Уханя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заявления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о происхождении коронавируса вызвали резкую реакцию со стороны Китая. Как передает ТАСС, пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что такие утверждения являются «политической манипуляцией», направленной на очернение Китая. Дипломат прокомментировал сообщения, в которых ЦРУ склоняется к версии о лабораторной утечке вируса из китайского Уханя.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что вопрос о происхождении коронавируса представляет собой сложный научный вызов, который должны решать исследователи и эксперты. «Это все те же старые политические манипуляции относительно происхождения [вируса], которые не заслуживают доверия», – заявил он, добавив, что выводы ЦРУ лишены серьезных доказательств и являются результатом политической ангажированности. Китай, по его словам, продолжает решительно выступать против таких утверждений.

Дипломат также отметил, что Китай призывает международное сообщество уважать науку и избегать теорий заговора. Он подчеркнул, что политизация вопроса о происхождении вируса недопустима и что Китай против любой формы политической манипуляции. Лю Пэнъюй выразил уверенность в том, что истинные причины распространения коронавируса должны быть установлены на основе научных исследований, а не политических заявлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ пересмотрело свою позицию и теперь считает вероятным происхождение COVID-19 из лаборатории в Ухане, основываясь на анализе условий в этих лабораториях до пандемии, при этом на данный момент сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, что доказательства лабораторного происхождения коронавируса отсутствуют.