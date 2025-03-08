Суд в Миссури наложил 24 млрд долларов штрафа на КНР за сокрытие данных о COVID-19

Tекст: Мария Иванова

Суд в США признал власти Китая виновными в сокрытии данных о пандемии коронавируса, пишет New York Times.

Судья Стивен Лимбо постановил, что действия Китая препятствовали своевременному реагированию на вспышку COVID-19 и не позволили США закупить необходимое количество средств защиты для медработников. В результате Китай обязан выплатить штраф в 24 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Иск против Китая был подан генеральной прокуратурой штата Миссури в апреле 2022 года. Власти штата обещали исполнить решение о взыскании штрафа путем ареста китайских активов.

Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай не признает решение суда. Он подчеркнул, что «так называемый иск не имеет фактических юридических или международных оснований» и пообещал, что если интересы Китая пострадают, страна примет ответные меры в соответствии с международным правом.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио поддержал теорию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, заявив, что вирус, вероятно, распространился в результате лабораторного инцидента.

ЦРУ в начале года пересмотрело свою позицию и теперь считает вероятным происхождение COVID-19 из лаборатории в Ухане, основываясь на анализе условий в этих лабораториях до пандемии.

Между тем в заявлении посольства Китая в США говорится, что ЦРУ бездоказательно обвиняет Китай в утечке коронавируса из лаборатории в Ухане, манипулируя данными для политического давления.