Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.26 комментариев
Суд в США оштрафовал Китай на 24 млрд долларов за сокрытие данных о COVID-19
Суд в Миссури наложил 24 млрд долларов штрафа на КНР за сокрытие данных о COVID-19
Американский суд в штате Миссури наложил на Китай штраф в 24 млрд долларов за сокрытие информации о COVID-19, сочтя это препятствием для оперативного реагирования.
Суд в США признал власти Китая виновными в сокрытии данных о пандемии коронавируса, пишет New York Times.
Судья Стивен Лимбо постановил, что действия Китая препятствовали своевременному реагированию на вспышку COVID-19 и не позволили США закупить необходимое количество средств защиты для медработников. В результате Китай обязан выплатить штраф в 24 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Иск против Китая был подан генеральной прокуратурой штата Миссури в апреле 2022 года. Власти штата обещали исполнить решение о взыскании штрафа путем ареста китайских активов.
Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай не признает решение суда. Он подчеркнул, что «так называемый иск не имеет фактических юридических или международных оснований» и пообещал, что если интересы Китая пострадают, страна примет ответные меры в соответствии с международным правом.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио поддержал теорию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, заявив, что вирус, вероятно, распространился в результате лабораторного инцидента.
ЦРУ в начале года пересмотрело свою позицию и теперь считает вероятным происхождение COVID-19 из лаборатории в Ухане, основываясь на анализе условий в этих лабораториях до пандемии.
Между тем в заявлении посольства Китая в США говорится, что ЦРУ бездоказательно обвиняет Китай в утечке коронавируса из лаборатории в Ухане, манипулируя данными для политического давления.