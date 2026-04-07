Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».12 комментариев
Онколог Каприн: Онкозаболеваемость у женщин в России выше, чем у мужчин
В России большинство новых случаев рака приходится на женщин, при этом средний возраст постановки диагноза достиг примерно 65 лет, заявил главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии и академик РАН Андрей Каприн.
Гендерная структура онкозаболеваний в стране остается устойчивой, сказал он в интервью РИА «Новости».
«Около 54% всех новых случаев рака выявляются у женщин, 46% – у мужчин. За последние 10 лет это соотношение практически не изменилось», – сказал Каприн.
Он отметил, что основной пик первичного выявления рака по-прежнему приходится на старшую возрастную группу. По оценке онколога, средний возраст пациента с впервые установленным диагнозом рака в России сейчас составляет 65 лет.
Ранее жителям России в рамках диспансеризации стали доступны семь скринингов на самые распространенные виды рака. Минздрав утвердил порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации с семью видами онкоскрининга, включая обследования на рак шейки матки, молочной и предстательной железы, а также кишечника.