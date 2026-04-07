    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    7 апреля 2026, 07:33 • Новости дня

    Онколог Каприн: Онкозаболеваемость у женщин в России выше, чем у мужчин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России большинство новых случаев рака приходится на женщин, при этом средний возраст постановки диагноза достиг примерно 65 лет, заявил главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии и академик РАН Андрей Каприн.

    Гендерная структура онкозаболеваний в стране остается устойчивой, сказал он в интервью РИА «Новости».

    «Около 54% всех новых случаев рака выявляются у женщин, 46% – у мужчин. За последние 10 лет это соотношение практически не изменилось», – сказал Каприн.

    Он отметил, что основной пик первичного выявления рака по-прежнему приходится на старшую возрастную группу. По оценке онколога, средний возраст пациента с впервые установленным диагнозом рака в России сейчас составляет 65 лет.

    Ранее жителям России в рамках диспансеризации стали доступны семь скринингов на самые распространенные виды рака. Минздрав утвердил порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации с семью видами онкоскрининга, включая обследования на рак шейки матки, молочной и предстательной железы, а также кишечника.

    6 апреля 2026, 10:00 • Новости дня
    Мурманский губернатор подтвердил гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко оказался среди погибших при падении транспортного Ан-26 в районе крымского села Куйбышево, сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

    Среди погибших оказался командующий авиацией флота Александр Отрощенко, указал Чибис, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщало о потере связи с военно-транспортным самолетом Ан-26 при плановом перелете над Крымом. Позднее ведомство заявило о гибели шести членов экипажа и 23 пассажиров. Чибис заявлял о гибели при крушении Ан-26 в Крыму военнослужащих Северного флота.

    6 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    TWZ: Иран напугал мир, проломив израильскую ПРО
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новая иранская тактика с применением кассетных боеголовок для ударов по Израилю за пять недель поставила под угрозу эшелонированную ПРО и ускорила расход дорогих перехватчиков, пишут американские СМИ.

    Иранские удары баллистическими ракетами с кассетными боеголовками по Израилю стали одним из ключевых эпизодов конфликта, пишет The War Zone.

    Примерно за пять недель Тегеран выпустил свыше 500 ракет, из них не менее 30 несли кассетные заряды, впервые массово примененные еще в прошлогодней 12-дневной войне. Эксперты отмечают, что такие боеголовки обходят израильский комплекс «Праща Давида» и другие системы ПРО.

    По данным издания, типичная иранская кассетная часть содержит от 20 до 30 суббоеприпасов, а крупные ракеты семейства «Хоррамшахр» способны нести до 80 элементов массой примерно от двух до пяти кг каждый. Они раскрываются на высотах порядка 7 тыс. метров и выше, рассеиваясь по площади до 27 км в поперечнике, что превращает одну цель в десятки малых и резко усложняет перехват.

    Такая схема вынуждает обороняющихся опережать момент раскрытия боеголовки и перехватывать ракеты на среднем участке траектории с помощью дорогих и немногочисленных комплексов Arrow 3 и американских SM-3, THAAD и SM-6, тогда как Patriot и «Праща Давида» часто просто не успевают достать цель.

    Отставной полковник армии США Дэвид Шэнк подчеркнул, что после отделения суббоеприпасов «вместо одной воздушной угрозы возникает множество», а попытка сбивать каждый элемент по отдельности делает обмен «стоимостью выстрела» заведомо невыгодным.

    По словам Шэнка, еще прошлые моделирования подобных атак показывали необходимость десятков дивизионов Patriot, тогда как у США сейчас лишь 16, и даже с учетом союзников до таких масштабов далеко.

    Это усиливает интерес к другой тактике – ударам по позициям и цепочкам снабжения противника до старта ракет, включая кибератаки и высокоточное оружие дальнего действия. Одновременно иранский опыт рассматривается как предупреждение для возможных будущих конфликтов, прежде всего в Тихом океане, где Китай и другие государства могут использовать кассетные боеголовки для ударов по крупным авиабазам и мегаполисам, перегружая ограниченные системы ПРО.

    В середине марта Иран объявлял о самом мощном ракетном обстреле по территории Израиля, было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет по заранее выбранным целям.

    Пилот израильского самолета заснял в небе над Израилем момент выпуска тяжелой ракетой «Хоррамшахр-4» 80 боевых блоков с кассетной боевой частью.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 15:17 • Новости дня
    «Яйцо-убийца» спецназа США спасло пилота сбитого F-15E
    Tекст: Ольга Иванова

    В операции по спасению пилота сбитого F-15E использовались вертолеты MH-6 Little Bird, которые доставили летчика на полевой аэродром, сообщают СМИ.

    В спасательной операции по эвакуации пилота сбитого иранцами F-15E активное участие принимали вертолеты MH-6 Little Bird, получившие среди военных прозвище Killer Egg за характерную форму корпуса, передает «Российская газета».

    Именно один из этих вертолетов поднял с вершины горы пилота, прятавшегося в расщелине, и доставил его на временный аэродром.

    Всего в операции задействовали четыре MH-6, которые были доставлены в район двумя самолетами MC-130J Commando II. Однако транспортные самолеты не смогли взлететь: по одной из версий, они получили повреждения от огня иранского Корпуса стражей исламской революции, по другой – застряли в мягком грунте.

    В итоге спецназ «Дельта», участвовавший в операции, был вынужден подорвать как сами «сто тридцатые», так и вертолеты, чтобы техника не досталась противнику. Позднее по месту остатков техники нанесла удар и американская авиация.

    Вертолеты MH-6 – последняя модификация OH-6 Cayuse, которые активно применялись во Вьетнаме и известны по множеству фильмов о той войне. Они оснащаются газотурбинными двигателями мощностью до 425 лошадиных сил, имеют крейсерскую скорость 250 км/час и максимальную – 282 км/час, радиус действия достигает 430 км.

    Максимальная взлетная масса MH-6 составляет 1406 кг, длина с винтами – 9,8 метра, а на борт помимо двух пилотов можно взять еще шесть человек и более 680 кг груза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E.

    Власти США ранее направили спецназ в Иран для поиска этого офицера.

    По данным NBC News, ЦРУ организовало кампанию дезинформации в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при его эвакуации.

    6 апреля 2026, 12:00 • Новости дня
    «Единая Россия» усилила помощь Дагестану

    Партия «Единая Россия» решила отложить окружной форум, чтобы сосредоточить силы на поддержке жителей Дагестана, пострадавших от непогоды.

    Окружной отчетно-программный форум партии «Единая Россия», который должен был пройти 8 апреля в Северо-Кавказском федеральном округе, перенесен. Такое решение принято по поручению председателя партии Дмитрия Медведева, который также распорядился увеличить количество сил и ресурсов для ликвидации последствий непогоды в Дагестане, сообщается на сайте «Единой России».

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что волонтеры «Единой России» работают в регионе с самого начала подтоплений.

    «Отделения партии передают в республику воду и гуманитарные грузы. Призываем всех присоединиться и помочь тем, кто нуждается в этом больше всего», – сказал он.

    Ранее в селе Адильотар открыт координационный центр, который занимается приемом и обработкой обращений жителей пострадавших населенных пунктов.

    Партия «Единая Россия» развернула оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от подтоплений в Дагестане.

    Волонтеры «Единой России» помогают жителям затопленных районов Дагестана и работают в пунктах временного размещения.

    6 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Поклонская раскрыла причины отказа от христианства
    Tекст: Ольга Иванова

    Советник генпрокурора России Радведа (Наталья) Поклонская объяснила, почему решила уйти от христианства, она подчеркнула, что смена религиозных взглядов была ее личным осознанным выбором.

    Поклонская рассказала о своем уходе из христианства в интервью Ксении Собчак, отрывок опубликован в Telegram-канале. По словам Поклонской, решение было принято самостоятельно, без какого-либо давления со стороны.

    Она отметила, что ее выбор стал результатом личного жизненного опыта и внутреннего убеждения. Поклонская подчеркнула, что хорошо знакома с христианством, так как прошла этот путь полностью.

    «Чтобы понять, что это такое, нужно прожить эти параметры. <...> И после этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: «Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?» – сказала Поклонская. Она добавила, что каждый человек сам определяет свою духовную дорогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Поклонская ранее увлеклась неоязычеством. Она опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас, поздравила россиян с праздником Мабон, а также опубликовала пост в необычном образе в преддверии древнего языческого праздника Самайн. Кроме того, она провела открытый урок для учащихся одной из школ Херсонской области, она рассказала детям о рунах.

    Поклонская сменила имя, теперь ее зовут Радведа.

    6 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общее число частных и многоквартирных домов, пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск, превысило 90, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

    По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.

    Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.

    Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    6 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американский десантный корабль с 5 тыс. военных
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные объявили о проведении атаки на американский десантный корабль LHA7, на борту которого находились более пяти тысяч военных.

    О нападении на американский вертолетоносец и десантный корабль LHA7 сообщила государственная телерадиокомпания Ирана, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции говорится: «Вертолетоносец и десантный корабль LHA7 армии США с более чем пятью тысячами моряков и пехотинцев подвергся иранской атаке, после которой был вынужден отступить вглубь южной части Индийского океана».

    Военные Ирана отметили, что инцидент произошел в рамках 98-го этапа операции «Правдивое обещание – 4». В рамках этой же операции атакам подверглись совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников, а также летательные аппараты на американской базе Али ас-Салем, расположенной в Кувейте.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о проведении успешной ракетной атаки по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook и ангару с оборудованием на американской базе Аль-Адири в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели 37 американских военных в результате удара по базе в ОАЭ.

    6 апреля 2026, 20:05 • Новости дня
    Москва пригрозила Прибалтике ответом за открытое небо для БПЛА ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия выразила готовность принять ответные меры, если страны Прибалтики проигнорируют предупреждение о недопустимости использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат заявила, что Москва ответит странам Прибалтики, если они не прислушаются к предупреждению по поводу решения открыть небо для беспилотников ВСУ, передает ТАСС. По ее словам, соответствующее предупреждение уже было направлено этим странам.

    Захарова заявила: «Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом».

    Заявление прозвучало на фоне сообщений в СМИ о том, что страны Прибалтики разрешили использование своего воздушного пространства для украинских беспилотников, предназначенных для атак против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия налетов украинских дронов на российские объекты на Балтике указывает на использование воздушного пространства Польши и Прибалтики.

    Утром во вторник в калининградской воздушной гавани приостановили вылет 13 рейсов, следующих в российские города. Береговая охрана Финляндии запланировала учения по противодействию беспилотникам у города Котка.

    6 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, сообщили СМИ.

    Как пишет IRNA, в иранском документе отмечается, что целью должно стать не временное перемирие, а «постоянное прекращение войны в регионе», передает ТАСС.

    Ответ состоит из 10 пунктов. Среди них – требование немедленного прекращения боевых действий, предложение создать протокол безопасного прохода международных судов через Ормузский пролив, а также условие полного снятия санкций с Ирана.

    Тегеран категорически отверг идею краткосрочного перемирия. Власти Ирана считают, что любые шаги должны привести к «полной остановке войны на Ближнем Востоке», подчеркивает источник.

    Ранее сообщалось, что переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    6 апреля 2026, 08:15 • Новости дня
    Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён осудил инцидент с беспилотниками на границе с КНДР и выразил сожаление Пхеньяну в связи с произошедшим.

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен осудил инцидент с запуском частных беспилотников на границе с КНДР, передает RT.

    По его словам, безрассудные действия отдельных лиц привели к возникновению ненужной военной напряженности между Сеулом и Пхеньяном.

    «Хотя это не было действием нашего правительства, я выражаю сожаление северокорейской стороне», – заявил Ли Чжэ Мен в ходе комментария агентству Yonhap.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Ё Чжон назвала публичное извинение Сеула за запуск дрона «относительно разумным решением».

    Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен обвинил своего предшественника Юн Сок Ёля в агрессивной политике и наступательных действиях против КНДР.

    КНДР предъявила Южной Корее ультиматум с требованием прекратить использование беспилотников для агитации и пригрозила привести в полную готовность военные силы на границе.

    6 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Появилось первое видео с новым верховным лидером Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    После сообщений о возможной гибели Моджтаба Хаменеи впервые появился на видео, где он посещает штаб с данными ядерного центра в Димоне.

    Кадры с новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи, о смерти или тяжелом ранении которого ранее распространялись слухи, были опубликованы агентством Ruptly, пишет «Российская газета».

    На видео Хаменеи идет по коридору и заходит в штаб, где на экране отображаются координаты ядерного исследовательского центра в израильском Димоне.

    Ранее, 30 марта, президент США заявил: «Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии». Однако подтверждений этим слухам представлено не было. Появление видеозаписи стало первым публичным появлением Хаменеи после распространения этих сообщений.

    В иранском МИД заверили, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и продолжает контролировать ситуацию.

    Американские и израильские спецслужбы не могут выяснить, где находится новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном прибытии аятоллы Моджтабы Хаменеи в столицу России для лечения.

    6 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    Иран заподозрил США в попытке выкрасть уран во время спасения пилота F-15
    Tекст: Вера Басилая

    США могли попытаться похитить обогащенный уран во время спасательной операции пилотов F-15E, сбитого над территорией страны, заявил представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Соединенные Штаты во время операции по спасению пилотов сбитого F-15E могли поставить целью кражу иранского обогащенного урана. По его словам, вопросы и неясности по поводу операции США, нарушившей воздушное пространство Ирана, до сих пор остаются, передает ТАСС.

    Багаи отметил, что предполагаемым местом укрытия пилота называлась провинция Кохгилуйе и Бойерахмед, однако американские летательные аппараты приземлились на юге Исфахана, что находится на значительном расстоянии от названной локации.

    Представитель МИД подчеркнул, что это могло быть отвлекающим маневром с целью кражи урана. «Существует вероятность, что операция была отвлекающим маневром с целью кражи иранского урана», – заявил он. Эти слова приводит иранская гостелерадиокомпания.

    Ранее телеканал NBC News сообщил, что спасение второго члена экипажа стало возможным благодаря кампании дезинформации, которую организовало ЦРУ США.

    Ранее СМИ писали, что американские спецслужбы распространили дезинформацию в СМИ с целью отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации второго пилота сбитого F-15E.

    Президент США назвал операцию по спасению пилота сбитого над Ираном F-15E уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    Корпус стражей исламской революции заявил о перехвате и уничтожении к югу от Исфахана американского самолета, занимавшегося поиском пилота сбитого F-15E.

    6 апреля 2026, 21:53 • Новости дня
    Зеленский начал игнорировать главкома Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не может встретиться с Владимиром Зеленским для личного доклада уже около двух месяцев, ситуация связана с изменением приоритетов, сообщили в российских силовых структурах.

    Около двух месяцев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не может добиться личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, глава киевского режима перестал проявлять интерес к событиям на линии фронта и игнорирует обращения Сырского.

    Собеседник агентства отметил, что речь не идет о политической опале или планах сменить главнокомандующего. По его словам, Зеленский просто утратил интерес к оперативной обстановке на фронте.

    Вся активность Зеленского, по словам источника, сейчас сосредоточена вокруг главы генштаба ВСУ Андрея Гнатова и министра обороны Михаила Федорова. Причиной этому названы коррупционные схемы по продаже вооружения на Ближний Восток и проекты цифровизации вооруженных сил.

    Также представитель российских силовых структур заявил, что Зеленский все больше вовлекает Украину в конфликт на Ближнем Востоке. По его мнению, глава киевского режима рассчитывает, что боевые действия с участием США уменьшат давление со стороны Вашингтона на киевский режим.

    Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной приведет к политическому краху Владимира Зеленского.

    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    6 апреля 2026, 17:00 • Новости дня
    Названо имя покончившего с собой в СИЗО соучастника теракта в «Крокусе»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В московском СИЗО скончался Юсуфзода Якубджони Давлатхон (внесен в перечень террористов и экстремистов), осужденный на пожизненный срок по делу о теракте в «Крокус сити холле», сообщили в правоохранительных органах.

    «Юсуфзода Якубджони Давлатхон покончил с собой в СИЗО в Москве», – сказал источник РИА «Новости».

    По данным агентства, именно через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт, однако сам он заявлял, что не знал о назначении средств. Юсуфзода был участником интернет-канала, где проповедовали радикальные исламские идеи, и выполнял поручения администратора. После нападения он пытался вылететь за границу, но был задержан в аэропорту «Внуково» при попытке забронировать билет на ближайший рейс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осужденный к пожизненному заключению по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид в следственном изоляторе.

    В марте Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненным срокам, а пособников, предоставивших террористам машину и квартиру, приговорили к срокам до 22 лет.


    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Подводные исследования готовят Китай к войне с США

    Китай замечен в масштабных подводных исследованиях. По целому ряду признаков, перед нами не просто научное любопытство, а серьезная работа по подготовке к большой подводной войне с Соединенными Штатами. Какое значение гидрология и гидроакустика имеют для подводного противостояния и как в свое время сами США занимались такими исследованиями? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

