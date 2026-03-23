Минздрав рассказал о расширении скринингов на онкологию для россиян
Минздрав утвердил порядок проведения скринингов на рак при диспансеризации
В новом приказе Минздрава России утвержден порядок проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, предусматривающий семь видов скринингов для раннего выявления онкологических заболеваний, передает ТАСС.
В документе отмечается, что в рамках первого этапа диспансеризации и профилактических осмотров россияне могут пройти скрининги на рак шейки матки и молочной железы (для женщин), предстательной железы (для мужчин), а также на злокачественные новообразования толстого кишечника и прямой кишки.
Порядок также предусматривает визуальный осмотр на предмет других локализаций онкологических заболеваний. Это включает осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, а также пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов.
В перечне исследований первого этапа дополнительно значатся скрининги на рак пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. На втором этапе диспансеризации, при наличии медицинских показаний, проводится дополнительное обследование на рак легкого.
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил о доступности для россиян семи бесплатных скринингов на распространенные виды рака.